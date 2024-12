1.000 Euro Belohnung für Deine Rückkehr nach Syrien – Hol dir Deine Zukunft zurück!

Die Rückkehrberatung wird kontinuierlich angeboten, jedoch gibt es gelegentlich spezielle Aktionen, die Personen aus bestimmten Ländern gezielt motivieren sollen. Aktuell wurde eine solche Initiative für Syrer ins Leben gerufen, nachdem das Assad-Regime gestürzt wurde.

In der Bundesbetreuungsagentur wurden in der Folge vermehrt Anfragen registriert, wie eine Rückkehr organisiert werden kann. Die meisten Anfragen betreffen jedoch noch nicht konkrete Pläne, sondern allgemeine Informationen, wie eine Rückkehr grundsätzlich am besten gestaltet werden kann. Dies deutet darauf hin, dass viele syrische Rückkehrwillige zunächst die unsichere Lage in ihrem Heimatland beobachten.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat zuletzt angekündigt, Unterstützung für rückreisewillige Personen anbieten zu wollen. Folgendes wurde in Aussicht gestellt: