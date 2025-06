10 Jahre FBC Dragons: Ein Fest voller Sport, Spaß und Gemeinschaft

Am vergangenen Samstag feierte der Floorballverein FBC Dragons sein 10-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest am Otillingerplatz im 23. Wiener Gemeindebezirk. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich etwa 250 Gäste – Vereinsmitglieder, Familien, Freunde und Unterstützer – um dieses besondere Ereignis gebührend zu feiern.

Um die Feierlichkeiten zu ermöglichen, wurde die Straße für den gesamten Tag gesperrt. Der Platz verwandelte sich in ein sportliches Festgelände: Ein eigens eingerichteter Floorballplatz lud zum Mitspielen und Anfeuern ein. Zudem sorgten zahlreiche Stationen für Kinder sowie ein unterhaltsamer Stationenlauf für Bewegung und Spaß bei Groß und Klein. Die Mischung aus Wettkampf und Gemeinschaftsgeist ist gerade bei dieser Sportart von großer Bedeutung und wurde an diesem Tag eindrucksvoll demonstriert.

Besondere Ehrengäste wie Bezirksvorsteher Gerald Bischof, der Präsident des Österreichischen Floorballverbands Karl Zehetner, sowie der Präsident des ASVÖ Wien Rainer Pfaffeneder gratulierten dem FBC Dragons herzlich zum 10-jährigen Bestehen. In ihren Ansprachen würdigten sie nicht nur die engagierte Vereinsarbeit, sondern auch die große Bedeutung des Floorballsports für die Jugend und die Gemeinschaft in Liesing, einem Stadtteil, der zunehmend für seine sportliche Vielfalt bekannt wird.

Das Rahmenprogramm war vielfältig und umfasste eine Tombola, einen Fanshop, die Videovorführung „10 Jahre FBC Dragons“, ein Kaffee- und Kuchenbuffet sowie einen Foodtruck, der frische Pasta servierte. Diese Angebote schufen eine einladende Atmosphäre und luden die Gäste zu einem geselligen Beisammensein ein. Die Veranstaltung bot einen stimmungsvollen Rückblick auf ein Jahrzehnt voller sportlicher Erfolge, Teamgeist und intensiven Vereinslebens und weckte gleichzeitig Vorfreude auf die kommenden Jahre mit den FBC Dragons.

Über Floorball:

Floorball ist eine dynamische Sportart, die Elemente aus Feld- und Eishockey vereint, während sie die Fairness und Teamarbeit des Basketballs betont. Es fördert sowohl Kondition als auch Geschicklichkeit ohne den Verlust von Spaß und Freude am Spiel. Die Athleten spielen mit einem leichten Kunststoffschläger und einem speziellen Ball. Ziel ist es, durch Teamarbeit möglichst viele Tore zu erzielen, was Floorball zu einer spannenden sportlichen Herausforderung macht. Laut dem International Floorball Federation (IFF) wächst die Sportart kontinuierlich und zieht immer mehr Anhänger an.

Über FBC Dragons:

Der FBC Dragons wurde im Januar 2015 gegründet, mit dem Ziel, sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für Floorball zu begeistern. Der Schwerpunkt des Vereins liegt auf dem Spaß und der Freude am Spiel, während Teamgeist und Technik in jedem Training gefördert werden. Der Verein legt großen Wert darauf, die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb allen Spielern zu ermöglichen. Angepasste Trainingsmethoden und einer individuellen Talentförderung sorgen dafür, dass jeder Spieler unabhängig von Alter und Erfahrungsstand die Chance erhält, in seiner Altersklasse aktiv zu spielen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.