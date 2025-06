10 Jahre: Sommerfest an der Universität Innsbruck/UMIT Tirol in Landeck

Das traditionelle Sommerfest am Campus Landeck fand heuer am 12. Juni statt und stand unter dem Motto „10 Jahre Studium in Landeck.“ Dieses Fest markiert den Jahresausklang für die Studierenden des Bachelorstudiums „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ sowie des Masterstudiums „Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung.“ Aktuell sind 150 Studierende am Campus Landeck eingeschrieben.

LANDECK. (lisi). Seit einem Jahrzehnt ist Landeck als Universitätsstandort etabliert, was sich in der stetigen Zahl an immatrikulierten Studierenden widerspiegelt, die heute bei über 750 Absolventen liegt.

„Wir wünschen allen Studierenden viel Erfolg für ihr weiteres Berufsleben und haben ein offenes Ohr für alle Anliegen – sofern diese im Bereich unserer Möglichkeiten liegen, helfen wir gern,“

äußerte Landecks Bürgermeister Herbert Mayer anlässlich des Jubiläums.

Auch Margreth Falkner, Nationalratsabgeordnete, gratulierte:

„Vor elf Jahren wurde die Idee kritisch beäugt. Heute hat sich der Campus Landeck zu einem Erfolgsrezept entwickelt.“

Sie lobte das Angebot an Studiengängen, das als „praxisnah und an die Anforderungen der Zeit angepasst“ beschrieben wurde.

Abschließend äußerte sie den Wunsch, dass die Studierenden auch nach ihrem Abschluss im Land bleiben und hier Fuß fassen.

Eine „Bedeutungshierarchie“

Der Mann der ersten Stunde, Gottfried Tappeiner, sprach über die Anfänge des Campus:

„Es gab eine unglaubliche Gastfreundschaft, die wir in Landeck erfahren haben.“

Er bedankte sich bei vielen Wegbereitern, darunter dem ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Jörg. Zu Beginn war der Campus im Gebäude der HAK/HLW Landeck untergebracht.

„Wir haben eine Bedeutungshierarchie am Standort, das bedeutet, unsere wichtigsten Faktoren sind unsere Studierenden.“

so Tappeiner und sprach lobend über die Mitarbeit des Sekretariats. Peter Heimerl, der aktuelle Leiter der Division Landeck, informierte, dass seit der Gründung 750 Studierende immatrikuliert wurden, 500 davon haben ihren Studienabschluss erlangt. Derzeit zählt der Campus 150 Studierende.

„Covid hat uns einen Dämpfer gegeben, die Pandemie hatte eine erodierende Wirkung.“

Heimerl weist darauf hin, dass das Niveau vor Corona nun wieder erreicht werden konnte.

Von der Gegenwart in die Zukunft

Heimerl betonte, dass aus der Pandemie auch positive Aspekte wie die gestiegene Flexibilität resultierten, da Teile der Veranstaltungen online abgehalten werden. Das „Buddy-Modell“ wurde eigenständig von den Studierenden initiiert und umgesetzt. Robert Steiger, Studienbeauftragter der Uni Innsbruck, sprach ebenfalls über die erfreuliche Entwicklung, dass die Studierendenzahlen steigen. Er wünscht sich eine größere Bekanntheit des Studienstandorts Landeck und ein „langsame, nachhaltige Entwicklung.“

Ab Herbst wird das Masterstudium erstmals berufsbegleitend angeboten, was Berufstätigen eine bessere Planbarkeit ermöglicht.

