10 Jahre TierQuarTier: Jubiläumsfeier des größten Tierheims in Wien

Das TierQuarTier Wien hat sich in den letzten zehn Jahren als eine bedeutende Einrichtung für den Tierschutz etabliert und einen sicheren Hafen für viele schutzbedürftige Tiere geschaffen. Am 5. April 2025 wurde das 10-jährige Jubiläum des größten Tierheims Wiens mit einer festlichen Veranstaltung gefeiert. Seit seiner Gründung hat das TierQuarTier unzähligen Hunden, Katzen und Kleintieren eine zweite Chance auf ein glückliches Leben gegeben, indem es sie in liebevolle Familien vermittelt hat.

Die Jubiläumsfeier bot eine Vielzahl spannender Programmpunkte. Unter anderem konnten die Besucher an einer Führung durch das Tierheim teilnehmen, die Einblicke in die tägliche Arbeit und die Pflege der Tiere gab. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war eine beeindruckende Rettungshundevorführung, die die Fähigkeiten und das Training der Rettungshunde präsentierte. Des Weiteren wurden Informationen über Tiervermittlungen, Pflegestellen und weitere Angebote des TierQuarTiers bereitgestellt.

Musikalische Begleitung durch Niddl

Für die musikalische Untermalung sorgte die bekannte Sängerin Niddl, die vielen durch ihre Teilnahme an der Talent-Show Starmania ein Begriff ist. Ihre Live-Performances sorgten bei den Anwesenden für gute Stimmung. Für das leibliche Wohl der Besucher standen verschiedene Foodtrucks bereit, die eine Auswahl an köstlichen Speisen und Getränken anboten. Das Event war somit ein voller Erfolg und bot Tierliebhabern jeden Alters eine wunderbare Gelegenheit, sich zu informieren und zu feiern.

Das TierQuarTier Wien wurde mit dem Ziel gegründet, Tieren in Not zu helfen und hat sich mittlerweile zu einer der führenden Tierschutzinstitutionen in Österreich entwickelt. Neben der Tiervermittlung liegt auch ein großer Fokus auf Aufklärung und Prävention. So bietet das TierQuarTier zahlreiche Informationsveranstaltungen und Workshops an, die die Wichtigkeit der verantwortungsvollen Tierhaltung und die Bedeutung des Tierschutzes betonen.

Für weitere Informationen über das TierQuarTier Wien und die zahlreichen Möglichkeiten, wie Sie helfen können, besuchen Sie bitte die offizielle Website: TierQuarTier Wien.

Für die Fotos, die während der Veranstaltung gemacht wurden, danken wir Nicole Kawan. Alle Bilder sind auf ihrer Facebook-Seite zu finden: Pressefotos.at.