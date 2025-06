100 Jahre alt: Zum 25. Todestag des Wiener Dichters Ernst Jandl

Vor rund 25 Jahren verlor Österreich eines der bisher größten Aushängeschilder des Landes im Bereich der Lyrik – der Wiener Schriftsteller und Dichter Ernst Jandl. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.



WIEN. Im Jahr 1925 wurde Ernst Jandl geboren, und er zählt zu den bedeutendsten Poeten der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Am 1. August 1925 in Wien als ältestes von drei Geschwistern geboren, hatte Jandl eine zweifache Bruderschaft, die ihn prägte und inspirierte.

Jandl verstarb am 9. Juni 2000, und in diesem Jahr jährt sich sein Tod zum 25. Mal. MeinBezirk nimmt das Jubiläum zum Anlass, um auf das Leben und die Literatur von Ernst Jandl zurückzublicken.

Literatur in Kriegsgefangenschaft

Der in Wien geborene Jandl besuchte ein Gymnasium, wurde aber 1943 zum Kriegsdienst eingezogen. Zwei Jahre später, 1946, fand er sich in amerikanischer Gefangenschaft in England wieder. Während dieser schwierigen Zeit entdeckte er die Werke aktueller amerikanischer Literatur, was seinen späteren Stil nachhaltig beeinflusste. Nach seiner Rückkehr nach Österreich studierte er Germanistik und Anglistik und arbeitete bis 1979 als Gymnasiallehrer in Wien.

Erste literarische Versuche

Wie die Österreichische Nationalbibliothek berichtet, veröffentlichte Jandl seine ersten Gedichte 1952 in der Zeitschrift „neue Wege“. Sein Debütband „Andere Augen“ erschien 1956. Im Jahr 1954 lernte er die bedeutende Wiener Schriftstellerin Friederike Mayröcker kennen, mit der er eine enge literarische und persönliche Beziehung pflegte. Zu dieser Zeit war Jandl verheiratet, entschloss sich jedoch bald, mit Mayröcker zusammenzuleben.

Jandl und Mayröcker lebten fortan zusammen und prägten die österreichische Literaturszene entscheidend. Beide Persönlichkeiten waren nicht nur privat, sondern auch literarisch untrennbar verbunden, bis zum Tod von Mayröcker im Jahr 2021.

Jandls Durchbruch

In den 1950er- und 1960er-Jahren war der Zugang zu literarischen Kreisen eingeschränkt, sodass sein berühmtestes Werk „Laut und Luise“ erst 1966 erschien. Dieses Werk wird als entscheidend für Jandls Durchbruch betrachtet und ist bekannt für seine experimentelle Lyrik, die sich durch visuelle Poesie, Lautgedichte und Wiener Dialekt auszeichnet. In den Folgemonaten stellte er sich als innovativer Lyriker dar und veröffentlichte zahlreiche weitere Werke wie die Hörspiele „Fünf Mann Menschen“ (1968) und „Das Röcheln der Mona Lisa“ (1972).

Staatspreis und Republiksorden

Die Bedeutung Jandls manifestiert sich in einer Vielzahl von Auszeichnungen, darunter der Große Österreichische Staatspreis für Literatur (1984) und das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (1996). Sein Hörspiel „Fünf Mann Menschen“ erhielt 1969 den Hörspielpreis der Kriegsblinden, was seinen hohen Stellenwert in der österreichischen Kultur unterstreicht.

In seinen letzten Lebensjahren litt Jandl an einer schweren Krankheit, die seine letzten Tage prägte. Er verstarb 2000 in seiner Heimatstadt Wien mit 75 Jahren. Zu seinen Ehren wurde am Wiener Zentralfriedhof ein Ehrengrab errichtet, das 2021 durch die Bestattung von Friederike Mayröcker ergänzt wurde.

