100 Jahre: Hernalserin Elisabeth feiert ein denkwürdiges Jubiläum

Die Hernalserin Elisabeth Klisowski hat in ihrem Leben schon viel erlebt. Kein Wunder, denn die Seniorin feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag. Zur Feier des Tages stattete ihr der Bezirksvorsteher einen Besuch ab.



WIEN/HERNALS. Das Jahr 1925 kennen viele Menschen nur aus den Geschichtsbüchern. Doch für Elisabeth Klisowski ist es das Jahr, in dem sie das Licht der Welt erblickte. Diese bemerkenswerte Frau blickt auf ein Jahrhundert voller Erinnerungen und Erfahrungen zurück, die in die Stadtgeschichte Wiens eingewebt sind.

Um diesen bedeutenden Meilenstein zu würdigen, erhalten Wienerinnen und Wiener, die das geachtete Alter von 100 Jahren erreichen, seit mehr als 60 Jahren eine besondere Ehrung. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) besuchte Elisabeth persönlich, um ihr ein Geschenk der Stadt Wien zu überreichen und dieser bemerkenswerten Errungenschaft Respekt zu zollen.

Ein Leben aus den Vollen

Elisabeth Klisowski freute sich sehr über den Besuch und empfing den Bezirksvorsteher mit wachem Geist, bemerkenswertem Humor und einem herzlichen Lächeln. Ihre lebhafte Erzählweise lud dazu ein, in die bewegte Vergangenheit einzutauchen. Bei diesem Treffen teilte sie einige Geschichten, die ihre Lebenserfahrungen widerspiegeln, darunter Anekdoten über den Wiener Opernball, wo sie einst von dem ehemaligen Bundespräsidenten Adolf Schärf freundlich gegrüßt wurde.

„Sie erzählte mit strahlenden Augen von früher, von bewegten Zeiten und besonderen Momenten“, sagte Bezirksvorsteher Jagsch, als er von der Begegnung berichtete. Um das bemerkenswerte Leben von Elisabeth Klisowski zu würdigen, überreichte er ihr die Ehrengabe der Stadt Wien sowie ein persönliches Schreiben von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), das ihr zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte und ihre Beiträge zur Gemeinschaft würdigte.

