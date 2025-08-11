100 Jahre Jubiläum: Frauenpower gibt beim Autohaus Gaberszik richtig Gas

100 Jahre Autohaus Gaberszik: Im MeinBezirk Business-Lunch diskutieren Maria, Sonja und Julia Gaberszik, die dritte und vierte Generation, über Autos, Mobilität und die Zukunft der Branche.

GRAZ. 1925 wurde das Autohaus Gaberszik in der Schönaugasse gegründet, und seit 1949 ist es in der Fabriksgasse ansässig. Die Schwestern Maria und Sonja Gaberszik führen das Unternehmen seit 1987, und mittlerweile hat auch Julia Gaberszik, die Tochter von Maria, die Zügel des Betriebes übernommen. Im MeinBezirk Business-Lunch berichten sie über die Herausforderungen und Chancen in der sich ständig wandelnden Mobilitätsbranche.

MeinBezirk: 100 Jahre sind eine respektable Preismarke für ein Autohaus. Was führte zur Unternehmensgründung?

Maria Gaberszik: Unser Großvater begann seine Karriere bei Steyr-Daimler und eröffnete anschließend seine eigene Werkstatt. In der Nachkriegszeit erweiterte er das Geschäft um den Autohandel. Seit 1949 sind wir in der Fabriksgasse zu finden.

Sonja Gaberszik: Danach übernahm unser Vater das Geschäft. Nach seinem überraschenden Tod im Jahr 1987 haben meine Schwester und ich die Verantwortung übernommen. Jetzt führt auch Marias Tochter Julia die Tradition fort.

M. G.: Mein Sohn Markus plant, in etwa drei Jahren nach seiner Berufserfahrung bei uns einzusteigen.

Was unterscheidet Ihr Autohaus von anderen?

M. G.: Wir beschäftigen ein engagiertes Team von 40 Mitarbeitern, die sowohl im Verkaufs- als auch im Werkstattbereich erstklassigen Service bieten. Wir pflegen eine enge Beziehung zur Marke Ford seit 1972 und haben die größte Modellvielfalt in der Steiermark.

Julia Gaberszik: Darüber hinaus führen wir mit unserer Schwesterfirma, GB Premium Cars, einen spezialisierten Service für Jaguar und Land Rover.

S. G.: Neben unseren Privatkunden haben wir auch einen beträchtlichen Anteil an Gewerbekunden, besonders im Bau- und Logistiksektor. Zudem sind wir seit den 1970er Jahren auf die Umrüstung von Fahrzeugen für den Taxibetrieb spezialisiert und bieten diese Dienste bundesländerübergreifend an.

Wie hat sich die Branche im Laufe der Jahre verändert?

M. G.: Die Elektromobilität hat erheblich an Bedeutung gewonnen und ist mittlerweile aus der Branche nicht mehr wegzudenken.

J. G.: Früher waren Faktoren wie Reichweite, Ladeinfrastruktur und Anschaffungskosten entscheidend, warum viele Kunden zögerten. Heute bietet der Markt eine Vielzahl von Modellen, die diese Probleme lösen.

Wie steht es um das derzeitige Image von Autos?

S. G.: Das negative Image ist unbegründet. Autos sind nach wie vor wichtig; in jeder Gesellschaft muss Platz für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse sein. Es kann nicht sein, dass alle Bürger ständig auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder angewiesen sind.

M. G.: Uns trifft die autofeindliche Politik in der Stadt negativ. Die Frustration unserer Kunden ist deutlich spürbar…

J. G.: Wir stehen zwischen Herstellern, Politik und den Kunden. Die Politik muss klare Richtlinien geben, und die Hersteller müssen qualitativ hochwertige Fahrzeuge produzieren, um unseren Kunden das bestmögliche Angebot zu machen.

Was sind die Trends der Zukunft?

M. G.: Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen erkennen wir einen Trend hin zu Mobility-as-a-Service. Kunden denken mehr über Nutzung statt Besitz nach, und attraktive Leasingangebote werden immer gefragter.

J. G.: Uns begeistert unsere Arbeit, und wir blicken optimistisch in die Zukunft, denn die Mobilität entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit weiter.

S. G.: Wir schätzen unsere loyalen Kunden und sind dankbar, in einer Branche zu arbeiten, in der persönliche Beratung und menschliche Kontakte von großem Wert sind.

Die Gabersziks: Maria, Sonja und Julia

Die Schwestern Maria und Sonja Gaberszik übernehmen das Autohaus nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters im Jahr 1987. Während Sonja bereits ihr BWL-Studium abgeschlossen hatte, fehlten Maria nur noch drei Prüfungen zum Jura-Abschluss. Sie mussten sich in einer männerdominierten Branche behaupten. „Bald waren wir aber mit den Kollegen auf Augenhöhe“, erzählen sie. Julia Gaberszik ist während ihres BWL-Studiums in das Familienunternehmen eingestiegen und ergänzt ihre Arbeit mit einem Engagement in einer dänischen Firma.

Gast und Gastwirtschaft

Grand Café Kaiserfeld



Adresse: Kaiserfeldgasse 19-21, 8010 Graz

Web: www.cafe-kaiserfeld.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7:30 bis 22:00 Uhr, Samstag: 8:30 bis 18:00 Uhr

Beschreibung: Das Café Kaiserfeld ist eine Grazer Institution und ein geschätzter Treffpunkt für Geschäftstermine und entspannte Kaffeegespräche. Im stilvollen Jugendstil-Ambiente mit einem einladenden Gastgarten ist es immer eine gute Idee, sich hier aufzuhalten. Die abwechslungsreiche Frühstückskarte bietet für jeden Gaumen etwas.

Das sagt MeinBezirk: Wenn der Hunger ruft, ist das Café Kaiserfeld die richtige Anlaufstelle. Mit einer umfangreichen Auswahl bietet es für jeden Geldbeutel und jedes Bedürfnis eine Lösung. Fazit: Café Kaiserfeld überzeugt seit Jahren zuverlässig.

Das könnte dich auch interessieren:

Christian Potisk sorgt mit seinem Brillenquartier für Durchblick

Wo in Graz Wohndesign auf Philosophie trifft

Hier wird gerne in die Pedale getreten