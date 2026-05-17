100 Jahre Nixhöhle: Ein erfahrenes Führungsbook sucht neue Hände und Füße

Hundert Jahre Nixhöhle: Langjähriger Höhlenführer sucht Nachfolge

Die Nixhöhle in Frankenfels im Bezirk St. Pölten begeht ein besonderes Jubiläum: Am 16. Mai 2026 jährte sich die erste öffentliche Führung zum 100. Mal. Gleichzeitig wird für die künftig notwendigen Führungen ein neuer Höhlenführer gesucht.

Die Schauhöhle gilt als Beispiel dafür, wie Wasser über einen sehr langen Zeitraum Felsen formen und auswaschen kann. Von den erforschten 1.400 Metern der Nixhöhle sind 350 Meter für Gäste erschlossen, die nur im Rahmen einer Führung mit einem Höhlenführer betreten werden dürfen.

Anspruchsvolle Führungen mit mehr als 1.000 Stufen

Bei einem Rundgang durch die für Besucher zugänglichen Teile der Nixhöhle sind 1.062 Stufen zu bewältigen. In diesen Bereichen kommen auch Fledermäuse vor, die die Führungen begleiten. Die Zustände in der Höhle werden als gut beschrieben.

Nach einem Hochwasser im Jahr 2024 wurde die Infrastruktur der Nixhöhle mit großem Aufwand saniert. Die erschlossenen Abschnitte stehen seither wieder für Führungen zur Verfügung.

Fast 25 Jahre im Einsatz unter Tage

Seit knapp 25 Jahren begleitet Albin Tauber Besucher durch die Nixhöhle. Der ehemalige Lokführer im Ruhestand ist heute fast 80 Jahre alt und hat nach eigenen Angaben bereits 2.727 Führungen durchgeführt. Ursprünglich sollte die Präsentation seines Buches über die Nixhöhle das Ende seiner Tätigkeit als Höhlenführer markieren.

Nach seinen Angaben führt Tauber die Führungen jedoch vorerst weiter durch. Sein Gesamtresümee beschreibt er als positiv, sieht aber das Fehlen einer Nachfolge als Problem. Er wünscht sich eine Person, die ähnlich ambitioniert Führungen übernimmt und ihn aus seiner Verantwortung entlässt.

Suche nach verlässlicher Nachfolge

Für die Führungen durch die Nixhöhle wird derzeit ein neuer Höhlenführer gesucht. Laut Tauber gab es bereits verschiedene Bewerber, die meisten hätten jedoch nach wenigen Führungen wieder aufgehört. Für die Aufgabe werde eine verlässliche und zeitlich verfügbare Person benötigt, insbesondere bei Besuchen von Schulklassen.

Umfangreiches Buch zum 100‑Jahr‑Jubiläum

Aus Anlass des 100‑Jahr‑Jubiläums hat Albin Tauber ein 656 Seiten umfassendes Buch über die Nixhöhle verfasst. Darin hat er geschichtliche Aufzeichnungen, Forschungsergebnisse und seine eigenen Erinnerungen zusammengetragen. Bei der Arbeit wurde er nach einer Bildunterschrift von seiner Frau Josefa Tauber unterstützt.

Tauber gibt an, dass zwei Exemplare des Buches in die Nationalbibliothek und zwei Exemplare in das niederösterreichische Landesarchiv gelangen sollen.