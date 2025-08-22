100 Jahre Pfeifertag in Altaussee – Ein Jubiläum feiert Geschichte







TELFS. Der Gründervater Leopold Khals, Bürgermeister von Bad Ischl, wäre sicherlich begeistert, wenn er heute die lebendige Tradition des Seitlpfeifens oder Schwegelpfeifens beobachten könnte, die er 1925 ins Leben rief. Zu seiner Zeit war die Sorge groß, dass das Wissen um dieses traditionelle Holzblasinstrument verloren gehen könnte. Seiner Vision folgend, fand am 15. August jeden Jahres ein Treffen der wenigen Seitenpfeifer auf einer Alm statt, um das Erbe und die Kunst des Pfeifens zu bewahren.

Heute, nahezu 100 Jahre später, erfreut sich die Tradition des Seitlpfeifens einer bemerkenswerten Renaissance. Kulturinitiativen und Musikschulen in Tirol und darüber hinaus setzen sich dafür ein, das Wissen über dieses einzigartige Instrument zu verbreiten. Zahlreiche Workshops und Veranstaltungen werden organisiert, um sowohl die Techniken als auch die kulturelle Bedeutung des Pfeifens zu lehren.

Adalbert Koch, ein bedeutender Förderer der Tiroler Musik, spielte eine maßgebliche Rolle bei den Bemühungen, das Interesse an traditionellen Instrumenten zu revitalisieren. Durch Workshops, Konzerte und das Sammeln von Liedgut konnte er viele Menschen für den Klang und die Handhabung des Seitlpfeifens begeistern. Diese Initiativen haben nicht nur die Tradition am Leben gehalten, sondern auch neue Generationen von Musikern inspiriert.

Das Seitlpfeifen, ein Instrument, das aus einem einfachen Rohr besteht, hat seinen Ursprung in der bäuerlichen Kultur und wurde ursprünglich zur Kommunikation und zur Unterhaltung bei festlichen Anlässen verwendet. Die Technik des Spielens erfordert Geschicklichkeit und ein tiefes Verständnis der musikalischen Traditionen, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden.

Die anhaltende Beliebtheit der Pfeifertage zeigt, wie wichtig kulturelle Traditionen sind und wie sie die Gemeinschaft zusammenbringen können. Interessierte können sich in Tirol und Anrainern von Veranstaltungen informieren und an Kursen teilnehmen, um die Kunst des Seitlpfeifens zu erlernen. In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, bieten solche Traditionsveranstaltungen einen wertvollen Raum für den Austausch von Wissen, das Feiern regionaler Identität und das Fördern von Gemeinschaftssinn.





