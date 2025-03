100 Jahre Schilling und Euro: Die Evolution der Währung in Österreich!

Ein Jahrhundert der Währungsänderungen: Schilling, Gulden, Kronen, Reichsmark und der Euro heute!

Von etwa 1753 bis 1892 war der Gulden die vorherrschende Währung in Österreich. Diese Silberwährung war in einer Zeit, in der Gold- und Silberreserven nach Bedeutung wuchsen, äußerst wichtig für den Handel und die Wirtschaft in der Region.

Ab 1892 bis 1924 wurde der Krone (1 Krone = 100 Heller) die offizielle Währung in Österreich. Die Krone wurde als Goldwährung konzipiert, um mit stabileren Währungen in Europa konkurrieren zu können. Am 11. August 1892 setzte die österreichisch-ungarische Monarchie die Krone an die Stelle des Gulden und führte damit eine bedeutende monetäre Reform ein, die auch die Wertstabilität in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten gewährleisten sollte.

(1 Gulden (fl) = 2 Kronen; 1 Krone = 100 Heller)

Im Jahre 1925 wurde der Österreichische Schilling (1 Schilling = 100 Groschen) eingeführt, eine Reaktion auf die Hyperinflation, die das Land nach dem Ersten Weltkrieg erschütterte. 10.000 Kronen entsprachen zu dieser Zeit nur einem Schilling, was die wirtschaftlichen Herausforderungen widerspiegelt, mit denen Österreich konfrontiert war.

Von 1938 bis 1945 war die Deutsche Reichsmark die Währung in Österreich, die im Rahmen des gewaltsamen „Anschlusses“ an das Deutsche Reich eingeführt wurde. Zu dieser Zeit galt der Wechselkurs von 1,5 Schilling = 1 Reichsmark, was die wirtschaftlichen Verhältnisse und die politischen Umwälzungen dieser Epoche verdeutlicht.

Ab dem Jahr 1945 erlebte der Schilling eine Rückkehr und wurde zusammen mit dem Groschen wieder als gültige Währung in Österreich anerkannt. Zu diesem Zeitpunkt entsprach 1 Reichsmark = 1 Schilling, was eine wichtige Phase für die Wiederherstellung der Republik Österreich signalisiert.

Im Jahr 1947 wurden neue Schillingmünzen ausgegeben, wobei 3 alte Schilling einem neuen Schilling entsprachen, was erneut die Auswirkungen der Wirtschaftskrise deutlich machte und die Notwendigkeit einer Währungsreform unterstrich.

Der Euro trat 1999 als Buchgeld in Österreich in Kraft, wobei der Umrechnungskurs 13,7603 Schilling für 1 Euro betrug. Dies war Teil der Dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die dazu beitrug, den Finanzmarkt in der Eurozone zu integrieren.

Die baren Euro-Banknoten und -Münzen wurden 2002 eingeführt, was das Ende einer langen Währungsära bedeutete und das Land in einen neuen monetären Raum führte.

Diese Entwicklung zeigt, wie eng die Währungsgeschichte mit den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen Österreichs verbunden ist und verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit des Landes im Laufe der Jahrhunderte.

© Marie Ott -Text und Bilder