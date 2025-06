12 Millionen Euro gesichert: Land Tirol unterstützt Wohnungsbau in Innsbruck

Dass Innsbruck ein teures Wohnpflaster ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Leistbaren Wohnraum zu finden, ist eine enorme Herausforderung, insbesondere in einer Stadt, die von Bergen umgeben und als touristisches Ziel bekannt ist. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat das Land Tirol konkrete Pläne im Bereich Neubau, Annuitäten und Sanierung vorgestellt, um leistbaren Wohnraum zu fördern und zu schaffen.

INNSBRUCK. Das Land Tirol stellt der Stadt Innsbruck insgesamt 12 Millionen Euro für Kredite, Förderungen und Beihilfen zur Verfügung. Dieser Beschluss wurde kürzlich im Rahmen einer Sitzung des Tiroler Landtags getroffen, berichtet Christoph Appler (ÖVP), Landtagsabgeordneter und Mitglied im Tiroler Wohnbauförderungskuratorium:

„In der letzten Sitzung wurden für März bis Ende Mai 2025 für Wohnbauprojekte in der Landeshauptstadt Innsbruck insgesamt Kredite, Förderungen und Beihilfen in der Höhe von 12 Millionen Euro beschlossen.“

Neubau bis hin zu Sanierungsoffensive



Über die Hälfte der Fördermittel – 7.711.950 Euro – wurden für den Neubau von 88 Wohnungen bereitgestellt. Zudem erhalten 65 dieser Wohnungen Unterstützung in Form eines Annuitätenzuschusses in Höhe von insgesamt 52.252 Euro. Diese Maßnahmen sollen nicht nur neue Wohnräume schaffen, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung in der Region fördern.

Im Bereich der Gebäudesanierung stellt das Wohnbauförderungskuratorium 4.468.190 Euro in Aussicht – für die Förderung von 1.012 Wohnungen. Diese Initiativen sind Teil der Strategie Tirols, bis 2050 Energieautonomie zu erreichen. Appler erklärt:

„Die Sanierungsoffensive trägt entscheidend dazu bei, diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Vor allem der Energieverbrauch in unrenovierten Altgebäuden macht einen signifikanten Teil des Gesamtverbrauchs aus, und diese Offensive zeigt einen nachweisbaren Verbesserungsgrad.“

SPÖ kündigt weitere Fördermittel an



Laut SPÖ Tirol stehen weitere rund 5,7 Millionen Euro für Neubauten im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus zur Verfügung. „Auf die finalen Begutachtungen laufend,” so die offizielle Mitteilung. SPÖ-Landtagsabgeordnete Daniela Meichtry hebt hervor:

„Eine starke Wohnbauförderung – sowohl im gewerblichen als auch im gemeinnützigen Wohnbau – ist essenziell, um leistbaren und nachhaltigen Wohnraum in Tirol zu gewährleisten. Diese Priorität setze ich voraus, und es ist erfreulich, dass mit den neuesten Beschlüssen des Kuratoriums von März bis Juni wieder 12,3 Millionen Euro an Unterstützung für Innsbruck gesichert sind. Dieses Geld kommt direkt den Menschen zugute.“

