12 Tonnen Batterien: Über die Hälfte landet fälschlicherweise im Restmüll

Die Bereitschaft zur Mülltrennung in Osttirol ist vorhanden, doch die neuesten Statistiken des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol belegen, dass die praktische Umsetzung stark verbesserungsbedürftig ist. Alarmierende 57 % des Restmülls bestehen aus Abfällen, die nicht dort hingehören.

OSTTIROL. Nach dem verheerenden Brand bei der Firma Rossbacher in Nußdorf-Debant erneuert der Abfallwirtschaftsverband Osttirol seine Warnung vor den angenommenen Gefahren, die durch falsch entsorgte Batterien entstehen können. Laut Brandermittlern wurde das Feuer möglicherweise durch eine unsachgemäß entsorgte Batterie oder einen Akku verursacht. Solche Vorfälle sind während der letzten Jahre nicht selten gewesen und sind vermeidbar.

Jährlich 12 Tonnen Batterien im Restmüll

In Osttirol landen jährlich ca. 12,5 Tonnen Batterien im Restmüll, ein besorgniserregender Umstand (Statistik 2023). Schon eine einzige Batterie kann Brände auslösen – sei es in der Mülltonne, im Sammelwagen oder in der Sortieranlage. Mitarbeiter:innen im Abfallsektor sind dabei oft erheblichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Die richtige Entsorgung ist jedoch simpel: Batterien und Akkus können kostenlos in Supermärkten und an Sammelstellen der Gemeinden abgegeben werden. Trotz dieser einfachen Möglichkeit landen sie regelmäßig im Restmüll. Solche Ereignisse verdeutlichen, wie sehr das falsche Entsorgen vermeintlich kleiner Gegenstände erhebliche Folgen haben kann.

Lebensmittelabfälle

Nicht nur Batterien, sondern auch Lebensmittel finden sich häufig im Restmüll. Der Großteil der Fehlwürfe besteht aus Bioabfällen (31 %). Das entspricht etwa 750 Tonnen noch genießbarer Lebensmittel, die im Restmüll landen – genug, um rund 1.030 Menschen ein ganzes Jahr lang zu ernähren. Vor allem in der Zeit von Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern steigt der Anteil vermeidbarer Bioabfälle erheblich an. Was in der Biotonne hochwertigem Kompost werden könnte, wird im Restmüll unwiderruflich verloren.

Fehlwürfe und öffentliche Kosten

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass falsche Mülltrennung erhebliche Kosten verursacht und sich negativ auf das Klima auswirkt. Für 2023 wurden etwa 785.000 Euro Mehrkosten durch Fehlwürfe im Restmüll registriert. Jede falsch entsorgte Batterie oder Verpackung erhöht den Aufwand für die Entsorgung. Diese Kosten werden über die Müllgebühren von allen Bürger:innen getragen — unabhängig davon, wie gut oder schlecht im eigenen Haushalt getrennt wird. Auch die Klimabilanz leidet unter fehlerhaft entsorgtem Müll: Laut Berechnungen des AWV Osttirol könnten jährlich etwa 19.900 Tonnen CO₂-Äquivalente durch richtiges Sortieren eingespart werden, was dem CO₂-Ausstoß von mehr als 3.200 Autofahrten rund um die Erde entspricht.

Aufklärung und Ressourcen

Der Fehlwurfanteil bei den Leichtverpackungen lag im Jahr 2024 bei 17,5 % (ca. 280 Tonnen). Häufig landen Restmüll (7,6 %) und nicht-verpackungsfähige Kunststoffe (9,9 %) in der gelben Tonne. Auch bei Metallverpackungen ist der Fehlwurfanteil mit 13,7 % signifikant. Nutzer:innen, die ihr Wissen über richtiges Trennen auffrischen möchten oder detaillierte Informationen zu Fehlwürfen suchen, finden auf der Website des Abfallwirtschaftsverbands Osttirol umfassende Ressourcen.

