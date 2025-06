122 Millionen Vertriebene weltweit: Die erschütternde Realität

Der Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) liefert umfassende Daten über die aktuelle Lage von Flüchtlingen weltweit. Die Zahl der Flüchtlinge, also der Menschen, die eine internationale Grenze überschreiten mussten, bleibt mit 42,7 Millionen weitgehend stabil. Diese Zahl setzt sich zusammen aus:

31 Millionen Flüchtlingen unter UNHCR-Mandat

Flüchtlingen unter UNHCR-Mandat 5,9 Millionen Palästinensern unter UNRWA-Mandat

Palästinensern unter UNRWA-Mandat 5,9 Millionen Venezolanern, die in eine gesonderte Kategorie fallen

Zusätzlich ist die Anzahl der Binnenvertriebenen (Internally Displaced People/IDPs) auf 73,5 Millionen gestiegen, was einem Anstieg von 6,3 Millionen entspricht. Zudem gibt es 8,4 Millionen Asylsuchende, ein Anstieg von über 1,5 Millionen, der die Dringlichkeit dieser Krisen verdeutlicht.

In Österreich sind die Asylzahlen im selben Zeitraum jedoch deutlich gesunken. Es wurden insgesamt 22.254 neue Asylanträge registriert, verglichen mit 56.158 Anträgen im Jahr 2023.

Der Konflikt im Sudan hat laut UNHCR die größte Vertreibungskrise der Welt verursacht, mit 14,3 Millionen betroffenen Menschen. Diese Krise hat Syrien (13,5 Millionen) überholt. Weitere Länder mit hohen Zahlen an Vertriebenen sind:

Afghanistan : 10,3 Millionen Vertriebene

: 10,3 Millionen Vertriebene Ukraine: 8,8 Millionen Vertriebene

Interessanterweise bleiben 60 Prozent der weltweit gewaltsam vertriebenen Menschen innerhalb ihres Heimatlandes. Dies zeigt sich auch im Fall Sudan, wo die Zahl der Binnenvertriebenen fast doppelt so hoch ist wie die Zahl derer, die ins Ausland geflüchtet sind. Mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge weltweit leben in Nachbarländern, wobei 73 Prozent in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen Zuflucht gefunden haben. Alarmierend ist, dass 23 Prozent der Flüchtlinge in den ärmsten Ländern der Welt leben.

„Wir leben in einer Zeit starker Unbeständigkeit in den internationalen Beziehungen. Die moderne Kriegführung hat eine fragile und erschütternde Situation geschaffen, die von großem menschlichem Leid geprägt ist“, bemerkte der UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. „Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um Frieden zu schaffen und dauerhafte Lösungen zu finden. für Flüchtlinge und andere Menschen, die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen.“

Obwohl sich die Zahl der vertriebenen Menschen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat, sind die Mittel, die dem UNHCR zur Verfügung stehen, ungefähr auf dem gleichen Stand wie 2015. Diese Situation ist „unhaltbar“ und gefährdet Flüchtlinge und Binnenvertriebene, heißt es im Bericht.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch Erfreuliches zu berichten. In den letzten sechs Monaten konnten nahezu zwei Millionen Syrerinnen und Syrer in ihre Heimatorte zurückkehren. Insgesamt kehrten im vergangenen Jahr 9,8 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen in ihre Heimat zurück, darunter 1,6 Millionen Flüchtlinge – die höchste Zahl seit über zwei Jahrzehnten. Allerdings kehrten viele unter „äußerst prekären Umständen“ zurück.

Das UNHCR hebt die Notwendigkeit hervor, die Finanzierung für globale Hilfsprojekte zu gewährleisten. Die Programme des UNHCR retten täglich Leben und die Verbesserung der Infrastruktur und sozialen Systeme in den großen Aufnahmeländern des globalen Südens ist auch eine langfristige Investition in die regionale und globale Sicherheit.

Zusammenfassung

Die Flüchtlingskrisen weltweit erfordern unverzügliche Maßnahmen, während sich die Situation sowohl für Flüchtlinge als auch für Binnenvertriebene dramatisch verschärft. Die Herausforderungen sind enorm, jedoch gibt es auch Lichtblicke, die Hoffnung geben.