Raiffeisen Wien-NÖ feiert 140 Jahre und kritisiert verlängerte Bankenabgabe

Raiffeisen Wien-NÖ hat am Freitag bei der Jahrestagung in der Messe Wien das 140-jährige Bestehen der Organisation begangen. Im Mittelpunkt standen wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, strategische Weichenstellungen und ein personeller Wechsel in der Führung von Raiffeisen NÖ-Wien.

Vor dem Hintergrund einer geopolitisch angespannten Lage und wirtschaftlicher Unsicherheit wurde die Bedeutung von Widerstandsfähigkeit betont. Das Unternehmen zeigte sich mit dem Konzernergebnis zufrieden, verwies auf ein gestiegenes Ergebnis der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien sowie auf eine Verdoppelung des Konzernergebnisses der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien.

Kritik an verlängerter Bankenabgabe

Bei der Tagung gab es Kritik an der Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe, die Teil des Budgetkurses der österreichischen Bundesregierung ist und laut Darstellung auf Wunsch der SPÖ erfolgt. Erwin Hameseder, Generalanwalt von Raiffeisen und Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, warnte in diesem Zusammenhang vor Folgen für die Fähigkeit, Investitionen zu finanzieren und Betriebe zu begleiten. Banken finanzieren nach seinen Worten Investitionen und begleiten Betriebe, um Wachstum zu ermöglichen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reagierte per Videobotschaft auf die Kritik. Er erklärte, man hätte den Banken die Verlängerung der Abgabe gerne erspart. Verantwortung in einer Koalition bedeute aber auch, Kompromisse zu finden.

Forderungen nach weniger Regulierung

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden Forderungen nach weniger Regulierung und Bürokratie erhoben. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte, dass lange Verfahren Investitionen verhindern würden. Sie forderte den Abbau von Gesetzen, Auflagen und Regulativen.

Wechsel an der Spitze und strategische Schwerpunkte

Zum Abschluss der Jahrestagung übergab Raiffeisen NÖ-Wien-Generaldirektor Michael Höllerer den Taktstock an seinen Nachfolger Martin Hauer. Hauer ist nun Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien.

Hauer sagte, er sehe Raiffeisen auf Augenhöhe mit den Allerbesten im Banking und in den Beteiligungen. Zugleich betonte er, Raiffeisen werde sich noch mehr als bisher im intensiven Wettbewerb mit global agierenden Unternehmen messen müssen. Künftig will Raiffeisen Schwerpunkte auf Kundenbedürfnisse, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz legen, mit dem Ziel, am globalen Markt moderner und wettbewerbsfähiger zu werden.