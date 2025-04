146 neue Wohnungen geplant: Baustart für den nächsten Abschnitt in Reininghaus

Nach der Fertigstellung des Quartiers 6a Süd im April 2024 wird die Entwicklung des Grazer Stadtteils Reininghaus in die nächste Phase übergehen. Im Frühjahr 2025 beginnt der Bau im Quartier 6a Nord, während gleichzeitig die Arbeiten im Quartier 6 Süd zügig voranschreiten: Die ersten Wohnungen dort sollen im Herbst 2025 fertiggestellt werden. GRAZ. Reininghaus ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete in Graz. Auf rund 50 Hektar entsteht bis 2030 ein neuer Stadtteil, in dem insgesamt 20 Quartiere geplant sind. Die ÖWG Wohnbau realisiert drei dieser Quartiere mit rund 1.000 Wohnungen. Für das neue Quartier 6a Nord hat das Architekturbüro Pentaplan ZT als Sieger eines Wettbewerbs hervorgehoben, was dem Projekt nicht nur architektonisch, sondern auch hinsichtlich der städtebaulichen Integration neuen Schwung gibt. In diesem Bauabschnitt werden insgesamt 146 Wohneinheiten geschaffen, darunter 42 Eigentumswohnungen, 104 Mietwohnungen sowie 25 Gewerbeeinheiten. Die Bauarbeiten haben bereits im Frühjahr dieses Jahres begonnen. Siehe auch Abkühlung und vereinzelt kräftiger Regen in den nächsten Tagen Die Wohnungen des Quartiers 6a Nord bieten Größen zwischen 38 und 140 Quadratmetern. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Kellerabteil, zudem sind 121 Tiefgaragenplätze verfügbar. Die endgültige Fertigstellung des Quartiers ist für 2028 geplant, wobei auch die Infrastruktur und öffentlichen Verkehrsanbindungen entsprechend angepasst werden sollen, um den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner gerecht zu werden. Fortschritte im Quartier 6 Süd

Parallel zu den Arbeiten im Quartier 6a Nord geht der Bau im Quartier 6 Süd weiter. An der Kratkystraße 26c bis 30a entstehen im fünften Bauabschnitt 64 geförderte Mietwohnungen, die ebenfalls im Herbst 2025 fertiggestellt werden sollen. Diese Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen variieren zwischen 35 und 89 Quadratmetern, bieten Balkone oder Terrassen und sind mit einer modernen Küchenausstattung versehen. Auch hier sind Kellerabteile sowie optionale Tiefgaragenplätze eingeplant. Im sechsten Bauabschnitt – der Kratkystraße 26 bis 26b – werden bis Herbst 2026 noch weitere 66 geförderte Mietwohnungen gebaut, die ähnliche Ausstattungen und Wohnungsgrößen von 36 bis 90 Quadratmetern haben.

