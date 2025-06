149 Passagiere an Bord: Notlandung einer Easyjet-Maschine am Flughafen Graz

Ein alarmierender Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, als ein Airbus auf dem Flug von Budapest nach Lyon aufgrund von Rauchentwicklung in der Kabine am Flughafen Graz notlanden musste. An Bord befanden sich 149 Personen, darunter 143 Passagiere und 6 Crewmitglieder, die glücklicherweise alle unverletzt blieben.



GRAZ-THALERHOF. Der Notruf ging um 14:55 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein, und das Flugzeug landete sicher um 15:11 Uhr. Während der Landung wurde sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften mobilisiert. Ingesamt 22 Feuerwehren und der Rote Kreuz wurden zum Flughafen geschickt.

Rotes Kreuz in Höchstform

Der Einsatz des Roten Kreuzes umfasste 86 Rettungskräfte, 18 Rettungsfahrzeuge, ein Notarzteinsatzfahrzeug, einen Rettungshubschrauber (C12) und ein Kommandofahrzeug. Die Evakuierung des Flugzeugs verlief strukturiert und zügig, und die Betreuung der Passagiere begann unmittelbar nach der Ankunft der Rettungskräfte.

„Unsere Einsatzkräfte sind innerhalb kürzester Zeit mobilisiert worden und konnten die 149 Menschen, die unerwartet gelandet sind, sicher und mit viel Einfühlungsvermögen unterstützen. Ich bin stolz auf unser Team, das mit Ruhe und Professionalität zum Wohl der Passagiere gehandelt hat“, erklärte Einsatzleiter Andreas Krenn vom Roten Kreuz. Der Einsatz wurde offiziell um 17:10 Uhr beëndet.

Parallel dazu musste ein weiteres Flugzeug mit vier Insassen am Grazer Flughafen notlanden, auch die Passagiere in diesem Fall blieben unverletzt.

Dieser Vorfall erinnert an eine ähnliche Notlandung Ende Dezember 2024, als eine Swiss-Air-Maschine aufgrund von Rauch im Cockpit ebenfalls in Graz notlanden musste. Hier geht’s zur Story!

