15.000 Portionen täglich: Grundsteinlegung für den Neubau der „Küche Graz“

Die neue „Küche Graz“ wird in etwa 15 Monaten, genauer gesagt im Herbst 2026, in der Herrgottwiesgasse eröffnet. Am Freitag, den 16. Mai, wurde der Spatenstich gefeiert. Täglich sollen in dieser modernen Küche bis zu 15.000 Essensportionen zubereitet werden.

GRAZ. Seit Mitte 2023 steht es fest: Die „Küche Graz“ wird neu gebaut. Unter der Leitung von Franz Gerngroß entstehen hier täglich tausende frisch zubereitete Mahlzeiten. Derzeit versorgt die alte Küche rund 160 verschiedene Einrichtungen, insbesondere Kinderbetreuungs- und soziale Einrichtungen. An Spitzentagen wird damit eine Menge von bis zu 10.000 Portionen erreicht. Der Neubau ist notwendig geworden, da der Standort in der Körösistraße, der seit über 120 Jahren in Betrieb ist, seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat und nicht mehr den Anforderungen der modernen Gemeinschaftsverpflegung gerecht werden kann.

Der Neubau wird auf Initiative von Bürgermeisterin und Sozialstadträtin Elke Kahr (KPÖ) realisiert. Der Wettbewerb zur architektonischen Gestaltung wurde vom Grazer Architekturbüro Superfuture Architecture ZT GmbH gewonnen, dessen innovatives Konzept bereits im Vorjahr ausgezeichnet wurde.

Die neue „Küche Graz“ wird eine erhebliche Steigerung der Kapazität ermöglichen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung von regionalen, saisonalen und oft auch biologischen Produkten. Diese Strategie fördert eine gesunde Ernährung und trägt zum Umweltschutz bei. Der Neubau wird nicht nur die Produktionskapazitäten erhöhen, sondern auch den Energieverbrauch optimieren und die Kosten pro Portion senken. Zudem wird der Betrieb weitgehend digital organisiert, um Ressourcen zu schonen. Die verbesserte Infrastruktur wird zudem eine effizientere Küchenlogistik gewährleisten.

Energieeffizienz und Begrünung

Für die nachhaltige Energieversorgung der neuen Küche kommen mehrere innovative Systeme zum Einsatz. Dazu zählen Erdwärmesonden, eine Brunnenanlage, Wärmepumpen und Systeme zur Wärmerückgewinnung. Ein Highlight wird die Installation einer 540 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage sein, die eine Leistung von 100 kWp liefert. Darüber hinaus sind Lkw-E-Ladestationen vorgesehen, um die umweltfreundliche Anlieferung von Lebensmitteln zu fördern. Die Küche wird mit modernen, energiesparenden Geräten ausgestattet.

In Bezug auf die Umgebung wird auch eine nachhaltige Bepflanzung angestrebt. Entlang der Straße werden 28 Alleebäume gepflanzt, und innerhalb des Grundstücks wird ein „Klimawäldchen“ entstehen. Zusätzlich werden sowohl das Dach als auch die Fassade des Gebäudes begrünt. Die gesamte Bauzeit ist auf etwa 15 Monate angesetzt und umfasst auch einen Probebetrieb. Die offizielle Inbetriebnahme der neuen Küche ist für den Herbst 2026 geplant.

Das könnte dich auch interessieren:

Förderungen für psychische Gesundheit

So haben die steirischen Studierenden bei der ÖH-Wahl gewählt

So selten tragen Steirer im Straßenverkehr einen Helm