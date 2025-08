15-jähriger Steirer festgenommen: Versteckt eine beeindruckende Waffensammlung!

Gegen einen 15-Jährigen laufen bereits seit mehreren Wochen umfangreiche Ermittlungen. Er steht im Verdacht, Jugendliche rund um den Bahnhof in Kaindorf an der Sulm mit einem Messer bedroht zu haben. Der erste Vorfall ereignete sich am 25. Juni, als zwei 14-jährige Mädchen von ihm bedroht wurden. Nach diesem Vorfall floh der Täter mit einem E-Scooter. Nur wenige Tage später wurde ein 14-jähriger Bursche betroffen, als er nachts nach Hause ging. Konnte die Belästigung einer Frau am Bahnsteig schließlich der Verdächtige identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz reagierte schnell und ordnete eine Hausdurchsuchung an. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige möglicherweise weitaus gefährlicher ist, als zunächst vermutet. Die Polizei, unterstützt von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), entdeckte mehrere gefährliche Gegenstände, darunter:

Stichwaffen

Äxte

Schwerter

Machete

Airsoft-Waffen

Baseballschläger

Ein umgebauter Hosengürtel, der als Bombenattrappe diente

Durch diese Entdeckungen wurde ein Waffenverbot gegen den Jugendlichen verhängt, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Bei der Durchsuchung seines Mobiltelefons fanden die Ermittler zudem zahlreiche verdächtige Recherchen. Diese betrafen:

Amoklauf in Graz

„Schrecklichste Amokläufe der Welt“

Illegaler Erwerb von Schusswaffen in Österreich

Bombenbau

Darknet

Mögliche Fluchtfahrzeuge

„Brennende Polizeiautos“ und „tote Polizisten“

Konkrete Informationen über die örtliche Polizeiinspektion in Leibnitz, sowie deren Personalstand und Schichtwechsel

Diese Rechercheaktivitäten zeigen ein besorgniserregendes Interesse an gewalttätigen und kriminellen Inhalten.

Zuvor stellte sich auch heraus, dass der 15-Jährige möglicherweise in einen Einbruchsdiebstahl verwickelt war. Berichte belegen, dass er zu Beginn des Jahres von seiner Schule suspendiert wurde, nachdem er mehrere Mitschüler bedroht hatte. Während der Befragungen räumte der Jugendliche nur teilweise die Vorwürfe ein. In Bezug auf die Waffen behauptete er, sie lediglich als „Deko oder Werkzeug“ verwendet zu haben. Seine Recherchen habe er nur aus Interesse oder Neugier betrieben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Jugendliche schließlich in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die gesamte Situation wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Sicherheit in der Gemeinschaft auf und zeigt die dringende Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.

Zusammenfassung: Der Fall des 15-Jährigen, der Jugendliche mit einem Messer bedrohte und gefährliche Waffen in seinem Besitz hatte, verdeutlicht die potenziellen Risiken und Bedrohungen, die von Heranwachsenden ausgehen können. Die gegen ihn eingeleiteten Maßnahmen sind notwendig, um sowohl ihn als auch die Gemeinschaft zu schützen. Es bleibt zu hoffen, dass die Ermittlungen zu einer umfassenden Aufarbeitung des Falles führen und weitere Vorfälle dieser Art verhindert werden.