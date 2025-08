15-jähriger Steirer: Festnahme wegen Waffenfund – Unglaubliche Details!

Gegen einen 15-Jährigen aus Kaindorf an der Sulm wurde über mehrere Wochen hinweg ermittelt. Der Jugendliche soll in der Umgebung des Bahnhofs mehrfach andere Jugendliche mit einem Messer bedroht haben. Bereits am 25. Juni wurde berichtet, dass zwei 14-jährige Mädchen von ihm angegriffen wurden. Nach dem Vorfall flüchtete der Täter auf einem E-Scooter. Einige Tage später kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein 14-jähriger Junge auf seinem nächtlichen Heimweg bedroht wurde. Ein weiteres Alarmsignal löste die Belästigung einer Frau am Bahnhof aus, was schließlich zu Ermittlungen gegen den Beschuldigten führte.

Infolge dieser Vorfälle ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Hausdurchsuchung an, bei der sich herausstellte, dass der 15-Jährige möglicherweise gefährlicher ist, als zunächst vermutet. Die Polizisten, unterstützt von der schnellen Interventionsgruppe (SIG), entdeckten eine Vielzahl von Waffen in seinem Besitz. Dazu gehörten:

Mehrere Stichwaffen

Äxte

Schwerter

Eine Machete

Airsoft-Waffen

Ein Baseballschläger

Ein umgebauter Hosengürtel, der als Bombenattrappe fungierte

Diese Funde sorgten für großes Aufsehen und führten dazu, dass ein Waffenverbot gegen den Jugendlichen ausgesprochen wurde.

Bei der Durchsuchung seines Mobiltelefons entdeckten die Beamten zudem eine Vielzahl an Recherchen, die auf ein bedenkliches Interesse hinwiesen. Einige der Suchanfragen beinhalteten:

Informationen über Amokläufe in Graz

Die „ schrecklichsten Amokläufe der Welt “

“ Fragen zum illegalen Erwerb von Schusswaffen in Österreich

Bautechniken für Bomben

Themen wie das Darknet

Überlegungen zu Fluchtfahrzeugen

Suchanfragen zu „brennenden Polizeiautos“ oder „toten Polizisten“

Er bemerkte dabei auch präzise Informationen über die örtliche Polizeiinspektion in Leibnitz, wie etwa deren Personalbestand und den Zeitpunkt des Schichtwechsels, was die Besorgnis über seine Absichten weiter verstärkte.

Zusätzliche Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche mutmaßlich auch in einen Einbruchsdiebstahl verwickelt war. Berichten zufolge wurde er bereits zu Beginn des Jahres von seiner Schule suspendiert, nachdem er mehrere Mitschüler bedroht hatte. Bei den Vernehmungen gab der arbeitssuchende 15-Jährige teilweise die Vorwürfe zu. Bezüglich der beschlagnahmten Waffen behauptete er, diese lediglich als „Deko oder Werkzeug“ zu verwenden. Die Recherchen hätte er aus Interesse oder Neugier durchgeführt. Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Zusammenfassung: Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen aus Kaindorf zeigen eine besorgniserregende Entwicklung. Von Bedrohungen bis hin zu einem potenziell gefährlichen Waffenarsenal und bedenklichen Recherchen – die Vorfälle werfen ernsthafte Fragen über die Sicherheit und das Verhalten junger Menschen auf. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen ergriffen werden, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.