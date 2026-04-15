15-Millionen-Modernisierung am Glungezer: Alter Schartenkogellift macht Platz für neuen Sechser-Sessellift

Geplanter Sessellift am Glungezer: 15-Millionen-Investition vorbereitet

Im Skigebiet Glungezer soll der fast 40 Jahre alte Schartenkogellift durch einen modernen Sessellift ersetzt werden. Für den Neubau sind Investitionen in der Höhe von 15 Millionen Euro vorgesehen.

Die Planung für den neuen Lift ist abgeschlossen, die Finanzierung steht. Einer der Eigentümer der Bergbahn ist die Gemeinde Tulfes.

Neuer Sechser-Sessellift und kürzere Fahrzeit

Laut Bürgermeister Martin Wegscheider ist ein Sechser-Sessellift von der Talstation Kalte Kuchl zur Bergstation Schartenkogel geplant. Die Betriebserlaubnis für den bestehenden Schartenkogellift läuft bald aus.

Durch den neuen Lift soll sich die Fahrzeit auf den Schartenkogel von fast 20 Minuten auf rund sechs Minuten verkürzen. Am Projekt beteiligen sich finanziell 19 Gemeinden aus der Umgebung.

Unterschiedliche Rollen der Gemeinden

Die Gemeinde Wattens beteiligt sich finanziell nicht an dem Liftprojekt. Bürgermeister Lukas Schmied verweist auf einen Eislaufplatz, ein Schwimmbad und eine Kletterhalle in Wattens als regionale Sportstätten, deren Defizite und Investitionen die Gemeinde nach seinen Angaben alleine trägt. Schmied erklärt, die finanzielle Situation der Gemeinde habe sich so verändert, dass keine zusätzlichen Mittel an den Glungezer gezahlt werden können.

Unternehmer aus Wattens haben für das Projekt 45.000 Euro zusammengetragen. Initiator dieser Beteiligung ist Gert Erber. Er bezeichnet Wattens als eine der größten Gemeinden im Einzugsgebiet des Glungezers und sagt, die Wattener Gemeindebürger sollen von den Maßnahmen am Glungezer profitieren können.

Behördliche Verfahren noch ausstehend

Für das Liftprojekt fehlen noch behördliche Bescheide. In der kommenden Woche ist ein naturschutzrechtliches Verfahren angesetzt. Es ist vorgesehen, dass der neue Lift im kommenden Winter in Betrieb geht, sofern der weitere Ablauf planmäßig verläuft.