150.000 Besucher prognostiziert: Steiermark-Frühling beginnt 2025 früher

Der Steiermark-Frühling 2025 am Wiener Rathausplatz: Ein Fest der steirischen Kultur und Kulinarik

2025 wird der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz früher als gewohnt gefeiert: Von Mittwoch, dem 26. März, bis Sonntag, den 30. März, haben Besucher die Möglichkeit, die Vielfalt und Traditionen des Steirerlandes zu entdecken. Mit etwa 1.450 Steirerinnen und Steirern, die als Gastgeber und Programmmacher agieren, wird ein unverwechselbares steirisches Lebensgefühl vermittelt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betont: „Wiener Gäste zählen zu den wichtigsten Besuchern der Steiermark und wir möchten ihnen zeigen, was unsere Region zu bieten hat.“ Rund 150.000 Gäste werden erwartet, was den Steiermark-Frühling zu einem der größten kulturellen Events in Wien macht.

Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt

Die Programmpunkte umfassen ein spannendes Steiermark-Urlaubsquiz, interaktive VR-Erlebnisse, Kinderaktivitäten unter dem Motto „Natur wirkt!“ sowie traditionelle Brauchtumsvorstellungen wie Palmbuschenbinden und Korbflechten. Außerdem sind zahlreiche Konzerte geplant, die ein breites musikalisches Spektrum von Volksmusik bis hin zu modernen Interpretationen steirischer Klänge bieten. Diese Vielfalt zielt darauf ab, das kulturelle Erbe der Steiermark lebendig zu halten und jungen Menschen näherzubringen.

Kernstück des Festes ist die Kulinarik. Erstmals wird ein eigenes Kochstudio eingerichtet, wo bekannte Küchenpersönlichkeiten wie Heinz Reitbauer, Richard Rauch, Johann Lafer und Andreas Krainer live ihre Kochkünste präsentieren. Die Vorführungen werden auf eine Hauptbühne übertragen, sodass alle Gäste hautnah mitverfolgen können. Eine digitale Speisekarte wird bereitgestellt, um den Besuchern die Auswahl im gastronomischen Angebot des Festbereichs von 8.200 Quadratmetern zu erleichtern. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, dem 27. März, um 11 Uhr statt.

Erweiterte Partnerschaften und neue Kooperationen

Eine wichtige Neuerung in diesem Jahr ist die Partnerschaft mit der Brauerei Murau, die als Hauptlieferant für Bier fungiert. „Wir freuen uns, als offizieller Partner beim Steiermark-Frühling in Wien dabei zu sein. Der Rathausplatz wird erneut in eine steirische Genusswelt verwandelt, in die Murauer Bier mittendrin sein wird“, erklärt Josef Rieberer, Geschäftsführer der Brauerei. Weitere Kooperationspartner, darunter die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und Wien Energie, unterstützen das Event mit verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen.

