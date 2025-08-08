150.000 Euro: Tierheim Arche Noah Graz vervollständigt umfassende Renovierung des Katzentrakts

Am kommenden Montag feiert der Katzentrakt der Arche Noah Graz nach umfangreicher Modernisierung seine Wiedereröffnung. Das 150.000 Euro teure Projekt wurde durch Drittelfinanzierung des Landes Steiermark, der Stadt Graz und des Tierheims realisiert.

GRAZ/ST. PETER. Nach über zwei Jahrzehnten intensiven Betriebs erfuhr der Katzentrakt der Arche Noah dringend benötigte Renovierungsarbeiten. Die alten Katzenkäfige entsprachen nicht mehr modernen Hygienestandards und stellten ein gesundheitliches Risiko für die Tiere dar. Der Obmann der Arche Noah, Charly Forstner, ist hocherfreut über die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen: „Es ist uns sehr wichtig, die Haltungsbedingungen unserer Heimtiere zu optimieren und den Tieren eine so angenehme Zeit wie möglich im Tierheim zu ermöglichen.“

Besonders Katzen, die häufig aufgrund ihrer zurückhaltenden Natur weniger in den Fokus gerückt werden als Hunde, verdienen die bestmöglichen Lebensbedingungen. Dies ist der Arche Noah ein zentrales Anliegen, da sie weiß, dass eine artgerechte Haltung entscheidend für das Wohlbefinden der Tiere ist.

Stadt, Land und Tierheim teilen die Umbaukosten

Die frisch renovierten Käfige aus rostfreiem Edelstahl bieten nun eine deutlich verbesserte Hygiene und Pflegeleichtigkeit. Zudem verfügen sie über mehrstöckige Liegeflächen und ausreichend Versteckmöglichkeiten, die besonders schüchterne Katzen ansprechen. In der Modernisierung wurde dafür gesorgt, dass die Haltungsbedingungen den neuesten Tierschutzstandards entsprechen. Der gesamte Umbau kostete 150.000 Euro, wobei zu den jeweiligen Anteilen von 50.000 Euro vom Land Steiermark und der Stadt Graz auch der Verein selbst beigetragen hat.

Zur offiziellen Einweihungsfeier, die am Montag stattfinden wird, werden auch Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) und Tierschutz-Stadträtin Claudia Schönbacher (KFG) erwartet. Ihr Kommen unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts für die regionale Gemeinschaft und den Tierschutz.

