150 Millionen Euro: Die Gründe für die hohen Kosten des Stadionausbaus in Graz

Die geschätzten Umbaukosten von 150 Millionen Euro für das Stadion in Liebenau übersteigen die Kosten für manche Neubauten. Dies liegt an verschiedenen „verwinkelten Situationen“. MeinBezirk klärt auf.

GRAZ/STEIERMARK. Mit der Präsentation der Machbarkeitsstudie erhielt der mögliche Stadionumbau in Graz endlich einen Preis: 150 Millionen Euro sollen die umfassenden Renovierungsmaßnahmen kosten. Im Vergleich dazu betrugen die Baukosten für das neu errichtete Stadion des LASK in Linz zwischen 2021 und 2023 etwas mehr als 100 Millionen Euro. Zwar sind die Baupreise seitdem erheblich gestiegen, und es ist zu beachten, dass in Linz keine Grundstücksankäufe erforderlich waren, die in Graz ebenfalls in die Kalkulation einfließen. Dennoch bleibt der Umbau in Graz, sollten die Pläne umgesetzt werden, teurer als der Neubau in Linz. Warum ist das so? MeinBezirk hat nachgehakt.

Enges Korsett für den Umbau

Die schnelle Antwort auf die Frage der hohen Kosten: Ein Neubau ist einfach unkomplizierter als ein Umbau in einem stark begrenzten Raum. Mit einer Bahntrasse im Westen, einem Turm imNorden, einem Business-Center im Osten und einer Eishalle im Süden sind spezielle Lösungen erforderlich, um eine Aufstockung zu ermöglichen.

Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Notwendigkeit, den Rasen um etwa 1,5 Meter abzusenken. Dies ist ein aufwendiges Verfahren, das in der Regel bei Stadionneubauten nicht anfällt. Zusätzlich verstärkt der Umstand die Komplexität und die damit verbundenen Kosten erheblich.

Sonderkonstruktion des Daches:

Eine frühere Überlegung war, lediglich eine Tribüne zu erhöhen, doch die bestehende Dachkonstruktion in Liebenau ließ dies nicht zu. Das Dach trägt sich in seiner aktuellen Form selbst. Jede Veränderung an einem Teil der Konstruktion würde einen kompletten Neuausbau des Daches nach sich ziehen, was natürlich zusätzliche Kosten verursacht.

Lärmschutz-Ummantelung:

Eine weitere erhebliche Kostenstelle ist die notwendige Lärmschutz-Ummantelung. Diese ist erforderlich, um die Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen, die bei einem Neubau erforderlich wäre und den gesamten Prozess weiter verlängern würde. Dies bedeutet, dass das Stadion bei einer Kapazität von 25.000 Zuschauern nicht lauter sein darf als bei der derzeitigen Kapazität von 15.000 Zuschauern. Auch dieser Aspekt zieht wesentliche Kosten nach sich.

Interessante Informationen:

Der Stadionausbau in Graz kann nur mit Unterstützung von Investoren realisiert werden. Der gesamte Umbau soll voraussichtlich vier Jahre in Anspruch nehmen und die angesetzten Kosten von 150 Millionen Euro umfassen. Zudem sind die Ligaspiele des FC Sturm in Klagenfurt wirtschaftlich interessant für die Vereinsführung.

Ein gut durchdachter Umbau könnte nicht nur den Spielbetrieb verbessern, sondern auch die Attraktivität des Stadions für zukünftige Veranstaltungen steigern. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Sportstättenbau ist es unabdingbar, optimale Lösungen zu finden, die sowohl den Anforderungen der Stadt als auch den Fangemeinden gerecht werden.