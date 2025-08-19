16-Jähriger fährt Passanten an: Verfolgungsjagd mit E-Scooter endet im Unfall

Ein 16-Jähriger versuchte am Montagabend mit einem leistungsstarken E-Scooter vor der Polizei zu fliehen, wobei er einen Passanten verletzte. Couragierte Passanten intervenierten, und die Polizei hat auf ihrem Instagram-Account ein jugendgerechtes Video zu den Vorschriften für E-Scooter im Straßenverkehr veröffentlicht.



GRAZ, BEZIRK GRIES. Während eines routinemäßigen Streifendienstes in der Sturzgasse bemerkten Verkehrspolizisten einen jungen E-Scooter-Lenker (16), dessen Gefährt ihnen als übermäßig leistungsfähig erschien. Anstatt anzuhalten, suchte der Jugendliche riskant das Weite in Richtung Puchsteg.

Die Flucht des Jugendlichen war sowohl gefährlich für ihn selbst als auch für andere Menschen. Beim Versuch, einer Baustelle auf einem Geh- und Radweg auszuweichen, drohte er, zu stürzen, was mit hohen Geschwindigkeiten und riskanten Manövern verbunden war.

Verletzter Passant

Einer der Passanten, ein 53-jähriger Grazer, stellte sich dem E-Scooter-Fahrer mutig in den Weg, um ihn zu stoppen. Trotz der Gefahr beschleunigte der 16-Jährige und verletzte den Mann, der dabei zu Boden fiel und leichte Verletzungen davontrug. Diese rücksichtlose Handlung hätte schwerwiegende Folgen haben können.

Weitere Passanten ergriffen schnell die Initiative, hielten den Flüchtenden fest und ermöglichten so der Polizei, rechtzeitig einzutreffen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Leistungsstarker E-Scooter: Mögliche rechtliche Konsequenzen

Bei der Kontrolle bestätigte sich die Vermutung der Polizei: Der E-Scooter war mit einer Motorleistung von 2.000 Watt und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h ausgestattet und gilt rechtlich bereits als „Motorrad“. Laut den derzeitigen E-Scooter-Vorschriften in Österreich dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr als 600 Watt leisten und müssen eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nicht überschreiten. Aufgrund seines Fehlverhaltens und der Tatsache, dass er keine Fahrerlaubnis hatte, sieht der 16-Jährige nun zahlreichen Anzeigen entgegen.

Zusätzliche Informationen zu den Vorschriften für E-Scooter im Straßenverkehr können hier gefunden werden. Zudem gibt es ein erklärendes Video auf dem Instagram-Account der @polizei.stmk.

