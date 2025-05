160 Frauen am Start: Erster Ladies Walk & Run in Lienz ein riesen Erfolg!

Am vergangenen Wochenende fand zum ersten Mal ein Frauenlauf in Lienz statt – mit vollem Erfolg.

LIENZ. Am Samstagvormittag wurde das Dolomitenstadion zur Bühne eines besonderen Bewegungsevents: Der erste Ladies Walk & Run, organisiert von der Sportunion Raiffeisen Lienz in Kooperation mit dem Frauenzentrum Osttirol, feierte mit 160 begeisterten Teilnehmerinnen eine mehr als gelungene Premiere.

Spürbare Vorfreude



Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Startschuss um 10 Uhr war im Stadion eine lebendige Atmosphäre zu spüren. Über 50 Frauen meldeten sich spontan an und hießen die Veranstaltung willkommen. Goodie-Bags wurden verteilt, Laugenstangen und Äpfel gereicht, und ein bunter Startbogen sorgte für festliche Stimmung. Es war eine perfekte Kulisse für zwei Stunden voller Bewegung, Begegnungen und gemeinsamer Motivation.

Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt



Den Startschuss gab Anna Mayer, Obfrau der Sportunion Raiffeisen Lienz, die gemeinsam mit dem Team des Frauenzentrums Osttirol die erste Runde anführte. Die Strecke führte vom Stadion über die Holzbrücke zum Schwimmbad, entlang der Drau zur evangelischen Kirche und wieder zurück. Jede Teilnehmerin konnte die Runde in ihrem eigenen Tempo absolvieren, so oft sie wollte.

Ob beim Walken, Laufen oder gemütlichen Plaudern, die Freude an der Bewegung stand im Vordergrund. Immer wieder fanden sich neue Laufpartnerinnen, und der Austausch war ebenso wichtig wie die sportliche Aktivität. Die evangelische Kirchengemeinde öffnete ihre Türen und bot den Teilnehmerinnen eine willkommene Einkehrmöglichkeit.

Zahlreiche Teams mit dabei



Unter den Läuferinnen waren zahlreiche Gruppen vertreten, darunter das Team Loacker, Mitarbeiterinnen der Bezirkshauptmannschaft, Schülerinnengruppen des BORG und der HAK sowie ein kreatives Team in auffälligen roten Stulpen, das an den Freien Tag der Frauenbewegung in Island erinnerte.

Überwältigende Stimmung



Zwei Stunden lang wurde gelacht, gerannt und geplaudert. Viele wuchsen über sich hinaus und absolvierten mehr Runden als geplant. Die Moderatorin führte charmant durch das Programm und ermutigte die Teilnehmerinnen, ihre persönlichen Motivationen zu teilen.

Ein rosa-roter Tretroller beendete pünktlich um 12 Uhr symbolisch die Veranstaltung und sorgte für einen humorvollen Abschluss. Im Anschluss fand eine Tombola statt, in der die Teilnehmerinnen durch ihre Startnummer automatisch teilnahmen. Die Veranstaltung wurde von den Organisatorinnen als großer Erfolg bewertet:

„Das war ein Auftakt nach Maß. Die Stimmung war überwältigend – wir sind sicher, dass der Ladies Walk & Run in Lienz seinen festen Platz im Jahreskalender finden wird“.

