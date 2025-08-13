17 Porträts: Das Projekt „Lebenswelten“ präsentiert die Vielfalt der Grazer Gemeinschaft

17 Bezirke – 17 Lebenswelten: Das Projekt „Lebensbilder“ bietet Einblicke in die vielfältigen Geschichten der Menschen aus den Grazer Bezirken und verdeutlicht die kulturelle Diversität der steirischen Landeshauptstadt.

GRAZ. Das Projekt „Lebensbilder“, initiiert vom Integrationsreferat der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit dem Verein Xenos, zeigt eindrucksvoll, wie bunt und vielfältig die Stadt Graz ist. Der Sozialhistoriker Joachim Hainzl und die Fotografin Maryam Mohammadi haben 17 ausgewählte Personen aus den verschiedenen Stadtteilen porträtiert. Durch Interviews und eindrucksvolle Fotografie wird ein persönlicher Blick in die Lebenswelten dieser Grazerinnen und Grazer ermöglicht. „Jeder Mensch, der hier lebt, gehört zu Graz. Die Lebensbilder geben dieser Vielfalt ein Gesicht und zeigen, wie stark und dynamisch unsere Stadtgesellschaft ist“, betont Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Lebendige Geschichten von unterschiedlichen Lebensrealitäten

Die „Lebensbilder“ sind sowohl gedruckt als auch digital zugänglich. Die in Venezuela geborene Künstlerin Nayari Castillo-Rutz, die mittlerweile in St. Leonhard wohnt, erzählt von ihrem Werdegang in der neuen Heimat. Die 76-jährige Margit Jöbstl gibt Einblicke in ihre Motivation, weiterhin aktiv zu arbeiten. In Mariatrost gewährt Sarah Schiller, die erste weibliche Ausbilderin an der Feuerwehrschule in Lebring, interessante Einblicke in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Walter Bradler in Gösting wird berichtet, der seine beeindruckende Sammlung von Miniaturradmodellen präsentiert, während Damien Crano in Wetzelsdorf von seinem Weg aus Frankreich nach Graz erzählt.

„Es gibt keine unbedeutenden Menschen. Jeder Mensch verdient es, gehört, gesehen und verstanden zu werden“, ist Projektleiter Joachim Hainzl überzeugt. Dieses Projekt wurde durch Fördermittel des EU-Projekts „ACTION – 10 Punkte-Programm gegen Rassismus“ unterstützt. Die Lebensbilder sind online auf graz.at/lebensbilder verfügbar und laden dazu ein, die Geschichten hinter den Gesichtern zu entdecken.

