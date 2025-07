185 Jahre Klammerth: Tradition trifft Innovation

Ein Blick zurück, zwei Schritte nach vorne: Das Familienunternehmen Klammerth feiert sein 185-jähriges Bestehen.

GRAZ. „Klammerth ist Kult. Seit 1840“. Mit diesem aufrichtigen Slogan hat das traditionsreiche Geschirrgeschäft in der Grazer Herrengasse nicht unrecht, denn es hält die Tradition hoch und hat zugleich einen visionären Blick in die Zukunft. „Wir sind sehr stolz auf diese Jahreszahl“, erklärt Geschäftsführerin Martina Weinhandl, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin verantwortlich für die Geschicke des Unternehmens ist.

„Wir sind die dritte Generation unserer Familie, die das Unternehmen Klammerth führt“, berichtet Weinhandl. Ihr Großvater, Siegfried Nagl senior, kam aus Feldbach und stammte aus einer Handelsfamilie, die bis heute Hüte und Schuhe verkauft. Ursprünglich wollte er in Graz Medizin studieren, doch das Schicksal führte ihn anders. „Bei einer Kaffeetafel mit einer Tante lernte er die damalige Geschäftsführerin kennen, die ihn zur Mitarbeit einlud“, erzählt sie. Daraufhin machte er im Unternehmen Karriere und übernahm schließlich die Leitung. Klammerth war bereits am heutigen Standort aktiv, nachdem es 1840 von der Familie Klammerth aus Znaim, im heutigen Tschechien, gegründet worden war, wo die Familie damals Keramiken produzierte.

Geschirr statt Medizin



„Wir haben uns immer für den gedeckten Tisch eingesetzt und bieten hochwertige, liebevoll ausgewählte Accessoires rund um das Essen an. Der Esstisch hat heute die gleiche Bedeutung wie in früheren Generationen“, schmunzelt Weinhandl, die bereits als Kind im Familienunternehmen mithalf. „Mein Großvater erweiterte das Sortiment um Küchenutensilien, weil er glaubte, dass auch der Schritt vor dem Essen wichtig ist.“ Der familiäre Zusammenhalt ist ihr wichtig, und auch ihr Bruder Maximilian unterstützt samstags im Geschäft. Besonders stolz ist die Familie auf ihr eingespieltes Team: „Eine Mitarbeiterin feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Wir sind ihr erster und letzter Arbeitgeber, und sie wird in vier Jahren in Rente gehen“, fügt Weinhandl mit stolz geschwellter Brust hinzu.

Inspirieren und begeistern

In 185 Jahren hat sich viel getan: Klammerth war einst einer der größten Meissen-Händler in Europa. „Die handbemalten Service wurden als Anlage gekauft“, erklärt Weinhandl und betont, wie wichtig es ist, mit der Zeit zu gehen. Der Einzelhandel wandelt sich ständig, weshalb ein Unternehmen ohne Onlineshop heutzutage nicht mehr denkbar ist. „Unsere Stärke liegt nach wie vor im persönlichen Kontakt“, freut sich die Chefin. „Unsere Kunden lassen sich bei uns inspirieren, und unser Schaufenster zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich.“ Es sei wichtig, die neuesten Trends zu verfolgen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Kunden zu achten. Sie hebt hervor: „Die Innenstadt hat viel zu bieten, und trotz des Multichannel-Handels wird der menschliche Kontakt niemals ersetzt werden können.“



Was die nächste Generation betrifft, so schmunzelt Weinhandl: „Mein Mann und ich sind in den Vierzigern, wir haben noch Zeit. Die Zukunft ist gesichert.“

