19 Millionen Übernachtungen: Sieben von zehn Städteurlauben finden in Wien statt

Der Tourismus in Wien erfreut sich auch im Jahr 2024 über einen bemerkenswerten Anstieg. Mehr als zwei Drittel aller Nächtigungen in den Landeshauptstädten Österreichs konnten der Hauptstadt Wien zugeordnet werden. Dies zeigt eine aktuelle Bilanz des Wiener Tourismus.

WIEN. Die Städtereisen in den österreichischen Landeshauptstädten erleben einen verstärkten Boom. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 27,5 Millionen Nächtigungen in den neun Landeshauptstädten verzeichnet, was eine beeindruckende Zunahme darstellt.

Wien ist unbestritten an der Spitze: Knapp 70 Prozent der Nächtigungen, das entspricht rund 19 Millionen Übernachtungen, wurden in der Bundeshauptstadt gezählt. Dies verdeutlicht den Stellenwert Wiens als zentrale Destination für Touristen.

Wien – Die unangefochtene Nummer Eins

Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass Wien mit 18.864.964 Übernachtungen nicht nur die Liste der Landeshauptstädte anführt, sondern auch eine Steigerung von beeindruckenden neun Prozent gegenüber dem Vorjahr aufweist. Diese Zahlen sind seit der Covid-19-Pandemie nicht mehr so hoch gewesen.

Im Vergleich dazu fällt Salzburg, als zweitbeliebtestes urbane Reiseziel, mit 3,1 Millionen Nächtigungen deutlich zurück. Zudem verzeichnete Salzburg einen leichten Rückgang bei den Übernachtungen, was die Dominanz Wiens weiter unterstreicht.

Die Ankünfte in Wien zeigen ein ähnliches Bild: Im Jahr 2024 wurden 8,1 Millionen Eintreffen registriert, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Damit sichert sich Wien erneut den ersten Platz im österreichweiten Marktanteil des Tourismus.

Wien als Tourismusmagnet

Norbert Kettner, der Direktor des Wiener Tourismus, erläutert die Bedeutung des städtischen Tourismus für die Wirtschaft. Er führt die ARGE Städte, ein Netzwerk zum städtischen Tourismus in den neun Landeshauptstädten Österreichs. „Städtetourismus ist ein Ganzjahresprodukt und schafft damit langfristige Arbeitsplätze“, sagt Kettner. „Die wirtschaftlichen Spillover-Effekte stärken auch benachbarte Branchen wie den Einzelhandel.“

Wie schon erwähnt, ist der städtische Tourismus das ganze Jahr über aktiv und unterstützt somit auch andere Sektoren. Wien bietet eine Vielzahl von Angeboten, von kulturellen Veranstaltungen über erstklassige Einkaufsmöglichkeiten bis hin zur ausgezeichneten Gastronomie. Diese Vielfalt zieht Jahr für Jahr ein großes internationales Publikum an, was für den Tourismus und auch für den Einzelhandel und öffentliche Verkehrsmittel eine bedeutende Einkommensquelle darstellt. Dies stärkt wiederum Wiens Position als wirtschaftliches Zentrum.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Wiener Schanigarten-Saison wurde feierlich eröffnet

Ein starkes Plus für die Wiener Filmbranche im Jahr 2024