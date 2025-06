2 für 1 Ticket für das Josh.-Konzert in Hopfgarten

Ein unvergesslicher Abend mit Josh. in Hopfgarten

Der erfolgreiche österreichische Chartstürmer Josh. wird am 4. Juli beim Leamwirt in Hopfgarten auftreten. Diese Veranstaltung verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis voller Musik und Emotionen für alle Anwesenden.

Das Konzert startet um 20 Uhr in einer atemberaubenden Naturkulisse auf dem malerischen Penningberg, direkt beim Hotel Leamwirt. Die Fans können sich auf bekannte Hits wie „Cordula Grün“ und „Expresso & Tschi Tschi“ freuen, die Josh. zu einem der bekanntesten Künstler in Österreich gemacht haben.

Lara Bianca Fuchs wird das Vorprogramm gestalten und die Gäste mit ihrer unverwechselbaren Stimme und emotionalen Darbietungen auf den Hauptact vorbereiten. Lara, die ebenfalls in der österreichischen Musikszene große Erfolge feiert, begeistert durch ihre musikalische Bandbreite und wird sicherlich das Publikum fesseln.

Josh. hat sich in den letzten Jahren als einer der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum etabliert. Seine mitreißenden Melodien und einprägsamen Texte verbinden sich zu einem unverwechselbaren Stil, der sowohl jüngere als auch ältere Generationen anspricht. Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter mehrere Amadeus Awards, zählt er zu den renommiertesten Künstlern Österreichs.

Das Open-Air-Konzert bietet nicht nur die Möglichkeit, die Live-Performance eines Top-Künstlers zu erleben, sondern auch die Gelegenheit, sich in einer fantastischen Umgebung zu entspannen und den Sommerabend in vollen Zügen zu genießen. Die Atmosphäre des Penningbergs in Hopfgarten, umgeben von einer atemberaubenden Berglandschaft, trägt zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis bei.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets, um Teil dieses besonderen Abends zu werden. Die Vorfreude auf ein unvergessliches Event in der malerischen Kulisse von Hopfgarten ist bereits jetzt spürbar. Lassen Sie sich diesen musikalischen Höhepunkt nicht entgehen!





Source link