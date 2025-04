„2 Minuten 2 Millionen“: Sexual-Wellness-Startup begeistert im Fernsehen

Mit einem Auftritt in der Gründershow „2 Minuten 2 Millionen“ auf PULS 4 hat das junge Unternehmen Naturally Naughty am 22. April für Aufsehen gesorgt – und gleich zwei namhafte Investoren überzeugt, darunter auch Christian Jäger aus Seefeld.

SEEFELD. Das auf natürliche Sexual-Wellness-Produkte spezialisierte Startup präsentierte seine innovativen Ingwer-Produkte und sorgte damit nicht nur bei der Jury, sondern auch bei den Zuschauer:innen für großes Interesse. Diese Produkte sind Teil eines wachsenden Trends, der sich dem Thema sexuelle Gesundheit und Wellness widmet und dabei auf natürliche Inhaltsstoffe setzt.

Vor allem der Seefelder Unternehmer Christian Jäger zeigte sich vom Konzept begeistert – er probierte das vorgestellte Ginger Spray noch während der Sendung und bot umgehend eine Beteiligung an. Auch Hotelier Erich Falkensteiner und Vertriebsexpertin Katharina Schneider traten in den Investorenring ein und unterbreiteten ein gemeinsames Gegenangebot. Nach einem spannenden Bieterwettstreit entschieden sich die Gründer schließlich für das Paket von Christian Jäger und Unternehmer Mathias Muther, das langfristig beste Chancen für eine gezielte Expansion bieten soll.

Natürlich, nachhaltig, wirkungsvoll

Die Produktlinie von Naturally Naughty, die unter anderem ein Ginger Spray und ein Ginger Massage Oil umfasst, basiert auf der natürlichen Wirkung von Ingwer. Dessen stimulierende Eigenschaften wurden bereits in traditionellen Gesundheitslehren wie Ayurveda und Kamasutra beschrieben. Die Produkte enthalten lediglich wenige Inhaltsstoffe und versprechen laut einer Umfrage intensivere Sinneserlebnisse – 85 % der Verwender:innen berichten von gesteigerten Empfindungen, was den Enthusiasmus für Naturprodukte in der Sexual-Wellness-Branche weiter untermauert.

Ein Wachstumsmarkt mit Potenzial

Der globale Sexual-Wellness-Markt wächst rasant und wird bis 2030 ein Marktvolumen von über 60 Milliarden US-Dollar erreichen. Besonders Millennials und Gen Z zeigen sich zunehmend offen gegenüber Produkten, die Lust und Intimität fördern. Naturally Naughty identifiziert darin eine große Chance, vor allem im weniger fokussierten Bereich von Intimsprays und natürlichen Alternativen zu herkömmlichen Gleitmitteln, die immer nachgefragt werden.

Expansion im Fokus

Mit der Unterstützung ihrer neuen Investoren plant das Team um Gründer Ingwer Sörensen, verstärkt in der DACH-Region Fuß zu fassen. Ein weiteres Ziel ist die Ausweitung des Direct-to-Consumer-Geschäfts auf weitere europäische Märkte. „Wir sehen enormes Potenzial und möchten die Kraft der Natur stärker in den Alltag integrieren – ohne Tabus und mit einer positiven Herangehensweise an Sexualität“, so Sörensen.



