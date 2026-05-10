20-jähriges Donauinsel-Jubiläum: Wie der Vienna City Beach Club Hochwasser und Pandemien trotzte

Vienna City Beach Club auf der Donauinsel feiert 20 Jahre Bestehen

Der Vienna City Beach Club im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt feiert sein 20-jähriges Bestehen. Die Anlage am Kaisermühlendamm 106 blickt auf zwei Jahrzehnte Betrieb sowie mehrere Hochwasserereignisse zurück.

Der Club liegt auf der Donauinsel und umfasst derzeit eine Fläche von 2.500 Quadratmetern. An warmen Sommerabenden können sich dort bis zu 1.300 Personen gleichzeitig aufhalten.

Von der „Maria“ zum Beach Club

Vor der Gründung des Vienna City Beach Club befand sich an diesem Standort ein Stahlschiff namens „Maria“. Ein früherer Besitzer hatte das Schiff auf die Neue Donau gebracht, um es als Pizzeria zu betreiben.

Die Familie Breckner entdeckte das Schiff „Maria“ im Jahr 1996 auf einer Radtour und erwarb es im selben Jahr. Der Sohn der Familie, Maximilian Breckner, gründete im Frühling 2006 an der Stelle des Schiffs den Vienna City Beach Club. Breckner ist Betreiber der Anlage.

Entwicklung und Ausbau

Maximilian Breckner orientierte sich beim Konzept am Hamburg City Beach Club, den er 2005 besucht hatte. Für den Aufbau importierte er notwendige Ausstattung aus Thailand; der entsprechende Container traf im Frühling 2006 ein. Auch der Name „Vienna City Beach Club“ ist an den „Hamburg City Beach Club“ angelehnt.

In der ersten Saison arbeiteten fünf Mitarbeiter in der Anlage. Nach dieser Saison wurden die Flächen erweitert. Zu den Erweiterungen zählen ein Strand, Volleyballplätze, DJ-Pulte und eine Shishabar. Aktuell sind rund 80 Mitarbeiter im Einsatz.

Hochwasserschäden und Wiederaufbau

Das Team um Maximilian Breckner war mehrfach von Hochwasser betroffen. Im Juni 2013 stand der Vienna City Beach Club bis unter die Dächer unter Wasser. Über Facebook wurden damals mehr als 200 Helfer organisiert, die beim Aufräumen unterstützten.

Im September 2024 kam es erneut zu einem Hochwasser. Laut Betreiber waren die Schäden weniger gravierend als 2013, der Betrieb konnte wenige Tage später wieder aufgenommen werden.

Jubiläumsfeiern und Ausblick

Am Jubiläumswochenende zum 20-jährigen Bestehen wurde am Samstag mit DJ, vergünstigten Getränken und Feiern bis in die späten Nachtstunden gefeiert. Am Sonntag wird von 12 bis 21 Uhr weitergefeiert, dabei sind auch Familien willkommen.

Der Vienna City Beach Club soll laut Betreiber weiter ausgebaut werden. Maximilian Breckner erklärt, dass sein Team und er jede Saison neue Ideen haben, was sie verändern und verbessern könnten. Derzeit wird daran gearbeitet, das Veranstaltungsangebot breiter zu gestalten.