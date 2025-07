20 Jahre Gefängnis: Urteil gegen Mutter nach Babymord in Klinik Favoriten

Jene Mutter, die im November 2024 in der Klinik Favoriten ihr eigenes Baby getötet haben soll, wurde am Dienstag verurteilt. Ihr wurde eine 20-jährige Haftstrafe ausgesprochen.

WIEN. Der tragische Vorfall ereignete sich am 21. November 2024, als ein Neugeborenes aus der Neonatologischen Station der Klinik Favoriten verschwand. Nach einer ausgedehnten Suche wurde das Baby in einem Mülleimer aufgefunden. Es war an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma gestorben.

Die Mutter stand bald im Verdacht, das kleine Mädchen getötet zu haben. Am Dienstag, dem 8. Juli, begann der Prozess in Wien. MeinBezirk berichtete im Vorfeld:

Im Gerichtsverfahren wurde der Frau von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, ihr Kind in eine Papiertragetasche gelegt und mit einem Plastikmüllsack versehen zu haben, bevor sie die Klinik verließ. Berichten zufolge soll sie das Baby gewürgt und schließlich mit dem Sack auf den Asphalt geschleudert haben. Diese Taten gestand die Mutter bereits in ihrer Vernehmung. Das Neugeborene verstarb daraufhin aufgrund der schweren Verletzungen.

20 Jahre Haft

Laut der „APA“ wurde am ersten Verhandlungstag ein Urteil gefällt. Die Mutter erhielt eine 20-jährige Freiheitsstrafe. Während des Verfahrens gestand sie, dass sie zunächst beabsichtigt hatte, das Baby außerhalb des Spitals zu „deponieren“. Als das Kind jedoch zu schreien begann, überkam sie Panik. Sie erklärte, dass sie dachte, das Kind müsse unbedingt ruhig sein, was letztlich zu dem verhängnisvollen Handeln führte. Ihr Motiv sah die Frau in familiären Problemen: Zu dem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft war ihre Beziehung zum Kindsvater bereits stark belastet.

Der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch wurde schnell zu einem Dilemma für die Mutter, als sie in der 19. Woche feststellte, dass dies nicht mehr möglich war. Sie hatte die Schwangerschaft verschwiegen, und nur der Kindsvater war informiert und hatte sie im Krankenhaus besucht, während er sich auf die Ankunft des Kindes freute.

Zeigte sich ahnungslos

Als sie am 21. November aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte, geriet die Frau in Panik, was schließlich zur Tragödie führte. Nach dem Verschwinden des Neugeborenen zeigte sie sich beim Polizeieinsatz als ahnungslos. Eine große Suchaktion wurde gestartet, und das Baby wurde am folgenden Tag gefunden.

Die Verteidigerin der Angeklagten, Anwältin Astrid Wagner, behauptete, die Tötung sei nicht geplant gewesen und dass die Mutter das Kind geliebt habe. Ein Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann bestätigte jedoch die Zurechnungsfähigkeit der 20-Jährigen.

Der Kindsvater wurde ebenfalls als Zeuge geladen und berichtete, dass er bereits Vorbereitungen für das Baby getroffen hatte und die Freude seiner Eltern am Kind mitbekommen hatte. Er war am Tag des Vorfalls gekommen, um die beiden abzuholen.

„Tut mir wirklich sehr leid“

Die Argumente der Verteidigung reichten nicht aus, um die Angeklagte zu entlasten. Sie wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. Abschließend erklärte die Angeklagte: „Es tut mir wirklich sehr leid, was passiert ist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich alles anders machen und sie würde am Leben sein. Ich bin gestorben mit ihr. […] Ich werde sofort nur noch für sie weiterleben.“

