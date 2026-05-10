20 Jahre Rauchfrei Telefon: Eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen den Nikotinkonsum

Rauchfrei Telefon unterstützt seit 20 Jahren beim Ausstieg aus dem Nikotinkonsum

Das Rauchfrei Telefon mit Sitz in St. Pölten begleitet seit 20 Jahren Menschen in Österreich auf dem Weg in ein nikotinfreies Leben. Das bundesweite Angebot wird von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) betrieben und ist eine gemeinsame Initiative der österreichischen Sozialversicherungsträger, der Bundesländer und des Gesundheitsministeriums.

In den Beratungen geht es längst nicht mehr nur um klassische Zigaretten, sondern auch um neue Nikotinprodukte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel. Die ÖGK verweist darauf, dass sich das Konsumverhalten in den vergangenen Jahren deutlich verändert habe.

Verändertes Konsumverhalten und Nutzung mehrerer Produkte

Laut ÖGK ist das klassische Rauchen zurückgegangen, während E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel an Bedeutung gewinnen. Zuletzt nutzten bei Beratungsbeginn 83 Prozent der Anruferinnen und Anrufer Zigaretten, 13 Prozent E-Zigaretten, elf Prozent Tabakerhitzer und fünf Prozent Nikotinbeutel.

13 Prozent der Anrufenden gaben an, zwei oder mehrere Nikotinprodukte gleichzeitig zu verwenden. Insgesamt rauchen laut ÖGK rund 1,6 Millionen Menschen in Österreich ab 15 Jahren täglich, was 21 Prozent der Bevölkerung entspricht. 15 Prozent der 15-Jährigen konsumieren demnach täglich zumindest ein Nikotinprodukt.

Angebot: Kostenlose, anonyme und produktunabhängige Hilfe

Das Rauchfrei Telefon der ÖGK ist unter der Nummer 0800 810 013 von Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr kostenlos erreichbar. Die Beratung ist anonym, individuell und produktunabhängig und wird durch geschulte klinische Psychologinnen und Psychologen durchgeführt.

Anruferinnen und Anrufer erhalten Informationen zu geeigneten Ausstiegsmethoden sowie Tipps, um Rückfälle zu vermeiden. Seit der Gründung im Jahr 2006 wurden mehr als 90.000 Beratungsgespräche geführt und rund 45.000 Personen beraten.

Laut einer Aussendung sind 45 Prozent der betreuten Personen rauchfrei. 99 Prozent der betreuten Personen zeigten sich demnach mit dem Angebot des Rauchfrei Telefons zufrieden.

Kooperation mit Ärztinnen und Ärzten

Beim Rauchfrei Telefon besteht eine Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Mit dem seit 2009 bestehenden „Rauchfrei Ticket“ können sie Patientinnen und Patienten direkt zur telefonischen Beratung anmelden. Dieses Angebot wurde bisher mehr als 12.000 Mal genutzt.

Aufdrucke der Telefonnummer des Rauchfrei Telefons auf Zigarettenpackungen haben zu einem deutlichen Anstieg der Anrufe geführt.

Bewertungen durch Verantwortliche

Peter McDonald, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, betont, das Rauchfrei Telefon verbinde wissenschaftlich fundierte Beratung mit hoher Reichweite und niederschwelligem Zugang. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) beschreibt das Angebot als bundesweit niederschwellig zugänglich, evidenzbasiert und professionell.

Vor dem Hintergrund neuer Nikotinprodukte hebt Königsberger-Ludwig die Bedeutung einer produktunabhängigen, qualitätsgesicherten Beratung hervor. Claudia Neumayer-Stickler erklärt, es sei dem Dachverband der Sozialversicherungsträger ein zentrales Anliegen, dass Gesundheit für alle zugänglich ist. Das Rauchfrei Telefon sei dabei ein unverzichtbarer Baustein.