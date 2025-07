20 Verletzte bei Flixbus-Unfall auf dem Weg nach Wien – Eine Person in Lebensgefahr

In einer tragischen Nacht ereignete sich am Freitag, dem 4. Juli, ein schwerer Unfall mit einem Flixbus auf der A19 in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bus war auf dem Weg von Kopenhagen nach Wien, als er gegen 2:40 Uhr von der Fahrbahn abkam und kippte. Laut ersten Polizeiberichten wurden 20 Personen verletzt, davon eine Person schwer, die sich mehrere Stunden lang im Fahrzeug befand, bevor sie von den Rettungskräften befreit werden konnte. Über die Nationalitäten der Verletzten war zunächst wenig bekannt, und die Polizei arbeitete daran, diese Informationen zu klären.



WIEN/RÖBEL. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Röbel, einer Kleinstadt in Norddeutschland. Eyelandbusse, wie der Flixbus, sind besonders populär für erschwingliche Fernreisen in Europa. Doch als es um die Sicherheit der Reisenden geht, ist jeder Vorfall alarmierend. Die Rostocker Polizei gab an, dass die Verletzten in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurden, wobei der Zustand der meisten Verletzten noch untersucht werden muss.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Rettungshubschrauber wurden schnell mobilisiert, um am Unfallort zu helfen. Die unversehrten Passagiere wurden durch einen Ersatzbus nach Röbel gebracht, während Rettungskräfte um das Wohl der Verletzten kämpften. Die Polizei hat bisher keine endgültige Analyse der Verletzungen veröffentlicht, und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Es gibt jedoch erste Hinweise darauf, dass der Bus zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, was zu einem Kentern führte.

Nationalitäten werden geprüft

Die Fahrgäste des Busses stammten laut Polizei aus verschiedenen Ländern. Bei einer Nachfrage von MeinBezirk konnte eine Sprecherin am Freitagvormittag bestätigen, dass die Behörden derzeit die Nationalitäten der Passagiere ermitteln, einschließlich der Frage, ob österreichische Staatsbürger unter den Verletzten sind. Solche Vorfälle werfen oft Fragen zu den Sicherheitsstandard und der Notfallvorsorge der Busunternehmen auf. Flixbus hat in der Vergangenheit zahlreiche Initiativen ergriffen, um die Sicherheit zu erhöhen, bleibt jedoch weiterhin mit den Herausforderungen des europäischen Transportnetzwerks konfrontiert.

Unfälle wie dieser sind nicht nur tragisch, sondern auch ein Anlass zur Diskussion über die Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Verkehr. In der jüngeren Vergangenheit gab es mehrere Vorfälle, die Fragen zur Sicherheit von Fernreisebussen aufwarfen. Die Behörden fordern daher regelmäßige Überprüfungen und eine strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, um das Risiko solcher Unfälle zu minimieren.

