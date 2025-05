200 Millionen Zuschauer: Zehn Jahre nach dem Eurovision Song Contest in Wien

Vor genau zehn Jahren erlebte Wien den Eurovision Song Contest (ESC) zum zweiten und bislang letzten Mal, unter dem Motto „Brücken bauen“. Dieses mitreißende Event generierte fast 30 Millionen Euro für die Stadt und bleibt ein bedeutendes Kapitel in der österreichischen ESC-Geschichte.

WIEN. „Jetzt hod uns die den Schas g´wonnen“, kommentierte der ORF-Moderator Andi Knoll, als im Mai 2014 Conchita Wurst den ESC für Österreich mit ihrem kraftvollen Lied „Rise Like a Phoenix“ gewann. Dies war der erste Gewinn seit Udo Jürgens’ „Merci, Chérie“ im Jahr 1966. Die größte Show des Jahres fand damals in der Wiener Stadthalle statt.

Vom 19. bis zum 23. Mai 2015 stand Wien ganz im Zeichen des Mottos „Building Bridges“ (z. Dt. „Brücken bauen“) in der größten Halle des Landes. Die Stadt verwandelte sich mit den typischen ESC-Farben und einem bunten Fest auf den Straßen. Anlässlich des Events wurden an fast 50 Standorten die Ampelmännchen durch bunte Ampelpärchen ersetzt, einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare, was ein Zeichen für Gleichheit und Toleranz setzte.

Die neue Ampelgestaltung erfreute sich großer Beliebtheit, sodass die neuen Designs auf Initiative der damaligen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou im Stadtbild verblieben. Vor dem ESC wurde ein Countdown-Turm am Rathausplatz installiert, der die verbleibende Zeit bis zur Live-Übertragung am 23. Mai anzeigte.

Schneekugel-Tour durch Europa

Das Logo des ESC 2015, bestehend aus einer Kugel und einer Welle mit dem Namen „The Sphere“ (z. Dt. „Die Kugel“), reiste als überdimensionale Schneekugel mit einer 360-Grad-Projektion von Wien durch europäische Metropolen, organisiert von Wien Tourismus.

Laut einer Umfrage waren 75 % der Befragten „stolz“ auf die Austragung des ESC in Wien. Insgesamt zog das Event 101.170 Besucher an, darunter 1.500 Journalisten, 1.200 Delegierte und 800 Volunteers. Über 200 Millionen Menschen weltweit verfolgten die Show, in Österreich schalteten 5,86 Millionen Zuschauer beim ORF ein. Beim Public Viewing am Rathausplatz nahmen etwa 120.000 Menschen teil.

Historischer Sieg für Schweden

Der ESC 2015 wurde von Schweden gewonnen: Måns Zelmerlöw triumphierte mit seinem Lied „Heroes“ und erzielte dabei 365 Punkte. Russland folgte auf dem zweiten Platz mit 303 Punkten, was ein historischer Moment war, da zum ersten Mal zwei Länder über 300 Punkte erhielten. Weitere Länder wie Armenien, Aserbaidschan und Island feierten ihr Comeback beim Wettbewerb.

Die Delegationen aus Deutschland und Österreich zeigten sich enttäuscht, da die Teilnehmer jeweils null Punkte erhielten. Dies war das erste Mal seit 2003, dass Finalisten ohne Punkte blieben. Mit einer Dauer von vier Stunden war das Finale zudem das längste in der Geschichte des ESC.

Australien zum ersten Mal dabei

Ein weiterer historischer Aspekt war die Teilnahme Australiens als erstes nicht-europäisches Land, eingeladen zur Feier des 60-jährigen Jubiläums des ESC. Die Show wurde von einem Trio aus Frauen moderiert: Alice Tumler, Arabella Kiesbauer und Mirjam Weichselbraun. Die Siegerin des Vorjahres, Conchita Wurst, meldete sich live aus dem „Green Room“.

„Mit großem Engagement, aber auch Wiener Charme haben wir es geschafft, den Eurovision Song Contest in der ganzen Stadt erlebbar zu machen. Tausende Gäste weltweit und alle Wienerinnen und Wiener gemeinsam haben ein friedliches Fest der Musik gefeiert und das Motto ‚Building Bridges‘ mit Leben erfüllt“, resümierte der damalige Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) zum Ende des ESC 2015.

Fast 30 Millionen Euro Umsatz

Die Veranstaltung führte zu einer geschätzten Bruttowertschöpfung von 38,1 Millionen Euro, davon etwa 28 Millionen in Wien. Mehr als 550 Vollzeitarbeitsplätze wurden geschaffen, und die Zahl der Übernachtungen betrug über 30.000.

Die TOP 5 im ESC-Finale 2015:

Schweden (Måns Zelmerlöw mit „Heroes“): 365 Punkte Russland (Polina Gagarina mit „A Million Voices“): 303 Punkte Italien (Il Volo mit „Grande Amore“): 292 Punkte Belgien (Loïc Nottet mit „Rhythm Inside“): 217 Punkte Australien (Guy Sebastian mit „Tonight Again“): 196 Punkte

Und vielleicht wird es den ESC nach elfjährigen Pause nächstes Jahr wieder in Wien geben …

