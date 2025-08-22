2,06 Meter groß: UBSC verpflichtet Stürmer aus amerikanischem Division-I-College

Der UBSC Raiffeisen Graz startet mit personellen Veränderungen in die kommende Basketballsaison. Mit dem US-Forward Jordan Balboa Wood gewinnt das Team einen vielversprechenden Neuzugang, während der bewährte Sportdirektor Karl Sommer weiterhin an Bord bleibt.

GRAZ. Der UBSC Raiffeisen Graz hat sich für die bevorstehende Saison prächtig aufgestellt und Veränderungen im Team vorgenommen. Jordan Balboa Wood, ein talentierter 23-jähriger US-Amerikaner, wird die Mannschaft verstärken. Mit einer Körpergröße von 2,06 Metern und seiner Flexibilität auf dem Spielfeld wird Wood als wertvolle Ergänzung angesehen. Er bringt nicht nur athletische Fähigkeiten, sondern auch eine solide Wurfquote mit: 37 Prozent von der Dreipunktlinie und über 80 Prozent an der Freiwurflinie. Seine letzten Leistungen zeigten er an der Division-1-College Stetson, und Graz wird nun sein erster Profistop in Europa.

Kontinuität im Management



Neben den Kaderveränderungen setzt der Verein auch im Management auf Kontinuität. Karl Sommer bleibt dem UBSC Raiffeisen Graz als Sportdirektor erhalten. Der gebürtige Oststeirer hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die viele Erfolge umfasst.

In seiner Zeit bei den Panthers konnte er Meistertitel, Cupsiege und Supercupsiege erringen, bevor er zum UBSC kam. Unter seiner Aufsicht hat der Verein bedeutende Erfolge erzielt, darunter ein Vizemeistertitel, ein Cupfinale und mehrere Semifinalteilnahmen. Sommers langjährige Erfahrung wird entscheidend sein, um das Team auf den Erfolgskurs zu bringen.

