24.045 Straftaten: Aufklärungsquote der Grazer Polizei betrug 53 Prozent im Jahr 2024

In der steirischen Landeshauptstadt Graz zeigen die Kriminalstatistik für die Jahre 2023 und 2024 einen leichten Anstieg sowohl der Gesamtzahl der Straftaten als auch der Aufklärungsrate. Die aktuellen Herausforderungen, mit denen die Polizei konfrontiert ist, wurden von MeinBezirk zusammengefasst.

GRAZ. Die Analyse der Kriminalstatistik gehört zu den zentralen Aufgaben der Stadtpolizei Graz. Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland erläutert, dass das gestiegene Wissen der Bevölkerung über strafbare Handlungen zu einer Zunahme der Anzeigen führt. Ein wachsames Publikum fühlt sich verpflichtet, strafbare Handlungen zu melden, was sich in den Zahlen widerspiegelt. Ein besonderes Augenmerk legt Heiland auf die zunehmende Häufigkeit von „Hate Crimes“ – strafrechtlich relevante Äußerungen, die überwiegend in sozialen Medien geäußert werden und teilweise nach dem NS-Verbotsgesetz verfolgt werden.

Im Zusammenhang mit Ausschreitungen während Fußballspielen hebt Heiland hervor, dass solche Vorfälle zwar nicht neu sind, durch die Verbreitung von Video-Aufnahmen jedoch eine größere Öffentlichkeit und somit eine höhere Identifizierbarkeit der Täter erreichen. Dies zeigt sich auch in der Prävention und der Verfolgung von Straftaten, die durch technische Hilfsmittel wie Drohnen unterstützt wird. Diese Entwicklungen sind auch das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Stadtpolizei und den Sicherheitsbehörden.

Mitgeführte Waffen und Verkehrssicherheit

Ein weiteres besorgniserregendes Phänomen sind die zunehmend oft mitgeführten Hieb- und Stichwaffen in der Stadt. Laut Heiland werden Messer nicht nur häufiger getragen, sondern auch in privaten Gewaltvorfällen genutzt, was erhebliche Risiken für die Polizei und die Bevölkerung birgt.

Eine weitere Herausforderung ist die wachsende Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr, die im weiteren Sinne als gesellschaftliches Problem betrachtet werden kann. Heiland beschreibt diese Situation als eine Art „soziologisches Brennglas“, das die Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs zwischen den Verkehrsteilnehmern verdeutlicht. Trotz der angesprochenen Probleme betont er, dass viele Grazerinnen und Grazer gut zueinander schauen und einander unterstützen.

Gesamtkriminalstatistik 2023 und 2024

Straftatanzahl und Aufklärungsrate in der Steiermark

2023: 57.136 (Aufklärungsrate: 56,3%)

2024: 58.378 (Aufklärungsrate: 57,9%)

Straftatanzahl und Aufklärungsrate in Graz

2023: 22.438 (Aufklärungsrate: 52,5%)

2024: 24.045 (Aufklärungsrate: 52,6%)

