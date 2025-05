26-Jähriger nach Vergewaltigung in Wien verhaftet

Am Donnerstagabend wurde in Baden ein 26-jähriger Mann festgenommen, der am vergangenen Wochenende eine Frau im 15. Bezirk von Wien vergewaltigt haben soll. Der Verdächtige zeigte sich teilweise geständig.

Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr am Wieningerplatz im 15. Bezirk. Eine 26-jährige Frau wurde dort von dem mutmaßlichen Täter angegriffen und vergewaltigt. Nach der Tat suchte die Polizei intensiv nach dem flüchtigen Täter.

In den letzten Jahren gab es in Wien mehrere ähnliche Vorfälle. Im März 2023 wurde eine 26-jährige Frau in Wien-Brigittenau vergewaltigt. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, verfolgte den flüchtenden Täter und informierte die Polizei, die den 24-jährigen Verdächtigen festnahm. (vienna.at)

Im Dezember 2023 wurden zwei Männer in Wien-Floridsdorf festgenommen, nachdem sie eine 58-jährige Frau auf offener Straße attackiert und eine von ihnen sie vergewaltigt hatte. Die Täter, 22 Jahre alt und miteinander verschwägert, wurden in einer Wohnung in Wien-Brigittenau vorläufig festgenommen. (derstandard.at)

Diese Vorfälle unterstreichen die Bedeutung der Prävention und schnellen Reaktion der Polizei bei sexuellen Übergriffen. Die Wiener Polizei arbeitet kontinuierlich daran, solche Verbrechen aufzuklären und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

Für Betroffene von sexueller Gewalt gibt es in Österreich verschiedene Hilfsangebote. Die Frauenhelpline ist unter der Nummer 0800 222 555 erreichbar und bietet Unterstützung für Frauen in Notlagen. Zudem stehen die Wiener Interventionsstelle und das Gewaltschutzzentrum unter der Nummer 0800 700 217 zur Verfügung. Diese Einrichtungen bieten vertrauliche Beratung und Unterstützung für Opfer von Gewalt.

Die Polizei ruft Zeugen von Straftaten dazu auf, sich zu melden und zur Aufklärung von Verbrechen beizutragen. Hinweise können unter der Telefonnummer 133 abgegeben werden. Jede Information kann entscheidend sein, um Täter zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Straftaten zu verhindern.





