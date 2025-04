285.000 Anträge: Was mit den nicht abgeholten Wahlkarten für die Wiener Wahl geschieht

Bei der bevorstehenden Wien-Wahl wurden über 285.000 Wahlkarten beantragt. Doch was passiert, wenn man seine Wahlkarte nicht rechtzeitig bei der Post abholen kann? Wie gelangen diese Wähler dennoch an ihre Wahlunterlagen? MeinBezirk klärt auf.

WIEN. Bei der Wiener Gemeinderatswahl 2025 sind über 1,1 Millionen Personen wahlberechtigt. Besonders bemerkenswert ist, dass bei den Bezirksvertretungswahlen sogar 1,3 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben dürfen. Dieselben Wahlberechtigungen gelten auch für nicht-österreichische EU-Bürgerinnen und -Bürger, was die Vielfalt der Wählerschaft unterstreicht.

Wer am 27. April nicht vor Ort oder verhindert ist, konnte im Voraus eine Wahlkarte beantragen. Diese Möglichkeit wurde von den Wählern rege genutzt: Insgesamt wurden 284.956 Wahlkarten für die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2025 ausgestellt.

Wahlkartenabholung am Sonntag

Aber was geschieht, wenn man es bis zum Schließen des Postamts am Wahltag nicht schafft, die Wahlkarte abzuholen? Wählerinnen und Wähler müssen sich keine Sorgen machen: Sie können trotzdem an der Wahl teilnehmen. Die nicht abgeholten Wahlkarten werden von der Post zu den Wahlreferaten im jeweiligen Zustellbezirk gebracht. Dies stellt sicher, dass kein Wähler ausgeschlossen wird.

Die Wahlkarte kann auch noch am Wahltag bis 17 Uhr im Wahlreferat des jeweiligen Bezirks abgeholt werden – damit bleibt ausreichend Zeit, um seine Stimme abzugeben.

Wahlkartenstatistik

Obwohl die Anzahl der ausgestellten Wahlkarten im Vergleich zur Zahl der Wahlberechtigten hoch ist, wurde kein neuer Rekord erzielt. Bei der Wahl im Jahr 2020 wurden 382.214 Wahlkarten ausgegeben, was um fast 100.000 Karten mehr war. Dies war nicht überraschend, da die Wahl inmitten des ersten Jahres der COVID-19-Pandemie stattfand, was viele dazu veranlasste, ihre Stimme im Voraus abzugeben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Verteilung der Wahlkarten nach Bezirken

Nicht nur die Gesamtzahl der Wahlkarten für die Wien-Wahl 2025 ist bemerkenswert, sondern auch die Verteilung nach Bezirken:

Bezirk 1: 3.603 Wahlkarten Bezirk 2: 16.451 Bezirk 3: 17.381 Bezirk 4: 6.313 Bezirk 5: 7.912 Bezirk 6: 6.039 Bezirk 7: 6.575 Bezirk 8: 5.334 Bezirk 9: 8.388 Bezirk 10: 20.003 Bezirk 11: 11.797 Bezirk 12: 11.897 Bezirk 13: 11.713 Bezirk 14: 16.868 Bezirk 15: 9.305 Bezirk 16: 13.492 Bezirk 17: 8.752 Bezirk 18: 10.444 Bezirk 19: 13.276 Bezirk 20: 9.432 Bezirk 21: 22.156 Bezirk 22: 30.598 Bezirk 23: 17.227



