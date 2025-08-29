2B Drinks: Natürliche Unterstützung für Körper und Geist

An einem heißen Sommertag erfrischt ein Getränk, das mehr als nur Durst stillt: 2B Drinks. Diese innovative Marke aus der Steiermark bietet funktionale Getränke, die auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren – ohne zugesetzten Zucker, Süßstoffe oder künstliche Aromen. Die Produkte wurden von Dr. Armin Breinl, einem Grazer Arzt und Mitglied der Österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft, entwickelt. Mit den drei Variationen 2B ACTIVE, 2B RELAXED und 2B HAPPY zielt die Marke darauf ab, gezielte Unterstützung für Energie, Entspannung und Regeneration zu bieten.

2B Drinks ist revolutionär im Bereich funktionaler Getränke mit einem bemerkenswerten Fruchtanteil von über 50 %. Die Rezepturen sind frei von zugesetztem Zucker, Süßstoffen sowie künstlichen Farb- und Aromastoffen. Dr. Breinl möchte mit seinen Entwicklungen das gesundheitliche Potenzial natürlicher Inhaltsstoffe erlebbar machen und zur täglichen Ernährung beitragen.

Das Sortiment umfasst drei spezielle Varianten:

2B ACTIVE – Unterstützt Fokus und Ausdauer, ideal für Sportler und konzentriertes Arbeiten.

– Unterstützt Fokus und Ausdauer, ideal für Sportler und konzentriertes Arbeiten. 2B RELAXED – Fördert innere Ruhe und hilft beim Stressabbau, besonders wertvoll für hektische Alltagsphasen.

– Fördert innere Ruhe und hilft beim Stressabbau, besonders wertvoll für hektische Alltagsphasen. 2B HAPPY – Trägt zur Regeneration und emotionalen Ausgeglichenheit bei, perfekt für nach einem anstrengenden Tag.

Alle Varianten sind leicht moussierend und enthalten ausgesuchte Vitalstoffe wie L-Arginin, Maca, Ginseng, L-Tryptophan, Melisse, Hanfpulver und Spirulina, die für ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt sind.

Ein Umdenken in der Getränkewelt

Der Markt für klassische Energy Drinks hat in den letzten Jahren stark rückläufige Verkaufszahlen verzeichnet, da Verbraucher zunehmend nach gesünderen Alternativen suchen. 2B Drinks positioniert sich nicht als klassisches Energy Drink, sondern bietet ein Funktionsgetränk, das auf Konzentration, Klarheit und Performance abzielt, ohne zuckerbedingte Einbrüche oder andere unerwünschte Nebenwirkungen. Der Fokus liegt auf Transparenz, Funktionalität und einem natürlichen Geschmack, was hervorragend zur wachsenden Nachfrage nach gesunden Lebensstil-Produkten passt.

Zielgruppe von 2B Drinks

Die Zielgruppe von 2B Drinks ist breit gefächert:

Gesundheitsbewusste Erwachsene, die ihre Ernährung optimieren möchten.

Sportlich Aktive, die nach natürlicher Unterstützung für ihr Training suchen.

Berufstätige, die energiegeladen durch lange Arbeitstage kommen wollen.

Eltern, die ihren Kindern zuckerfreie Alternativen bieten möchten.

Ein begeistert Kunde berichtet, dass er dank des regelmäßigen Konsums von 2B RELAXED besser mit Stress umgehen kann und sich insgesamt ausgeglichener fühlt.

2B Drinks: Funktionalität, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit

In einer Branche, die manchmal mit verstecktem Zucker oder irreführenden Gesundheitsversprechen arbeitet, verfolgt 2B Drinks einen klaren und ehrlichen Ansatz. Die Inhaltsstoffe sind transparent deklariert, und die positiven Effekte basieren auf der Kombination aus natürlichen Pflanzen- und Vitalstoffen. Zusätzlich legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Verpackung.

Ein Blick in die Zukunft

Der Markt für funktionale, gesunde Getränke wächst rasant, da immer mehr Menschen nach Produkten suchen, die nicht nur erfrischen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden verbessern. 2B Drinks hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Wandel aktiv mitzugestalten und innovative Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen zu diesen erfrischenden Getränken finden Sie auf der Website von 2B Drinks.

2B Drinks

Inhaber: Armin Breinl

St. Peter Pfarrweg 26

8010 Graz

Telefon: +436641674336

Mail: [email protected]

[email protected]