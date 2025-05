30 Jahre Logo: Erfolgreiche Steirische Geschichte für und mit Jugendlichen

Seit 30 Jahren begleitet „Logo“ junge Menschen in der Steiermark. Was mit einem kleinen Team und analogen Infobroschüren begann, hat sich zu einer modernen und unverzichtbaren Anlaufstelle für Generationen junger Menschen entwickelt. Zum Jubiläum hat MeinBezirk mit vielen bedeutenden Persönlichkeiten gesprochen, die Logo geprägt haben – die Geschichten und Erinnerungen, die dabei zutage kamen, zeugen von einer tiefen Leidenschaft für Jugendarbeit.

GRAZ/STEIERMARK. Am 29. September 1995 eröffnete Logo seine Türen erstmals in den historischen Räumen eines ehemaligen indischen Restaurants am Karmeliterplatz. Zu diesem Zeitpunkt erlebte das Thema Jugend ein Revival: Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 verabschiedet, der europäische Rahmen für Jugendinformation folgte 1993. Das ursprüngliche Trio von Logo, bestehend aus Stefan Perschler, Birgit Pilch und Gudula Walterskirchen, war sofort gefragt und bewältigte in den ersten zwei Monaten bereits rund 200 Anfragen.

Logo Jugendmanagement Logo ist eine Fachstelle, die im Auftrag des Landes Steiermark Dienstleistungen im Social-Profit-Bereich für Jugendliche anbietet. Dazu gehören umfassende Informations- und Kommunikationsangebote in den Bereichen: Arbeit

Internationales

Gesundheit

Leben von A – Z

Bildung

Freizeit Beispielhafte Projekte sind: Die checkit.card : ein Lichtbildausweis und Vorteilskarte für Steirer Jugendliche.

: ein Lichtbildausweis und Vorteilskarte für Steirer Jugendliche. Points4Action : Ein Projekt, das junge Menschen ermutigt, sich für ältere Generationen einzusetzen und dafür mit Punkten belohnt wird.

: Ein Projekt, das junge Menschen ermutigt, sich für ältere Generationen einzusetzen und dafür mit Punkten belohnt wird. Als Regionalstelle für Erasmus+ und ESK unterstützt Logo Jugendliche bei der Beantragung von EU-Förderungen. Siehe auch Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region Diese Services werden zentral in Graz sowie in Jugendzentren und Jugendräumen in der gesamten Steiermark angeboten. Die Angebote sind kostenlos, und Beratungen erfolgen anonym. Mehr Informationen finden Sie unter www.logo.at.

Jugendmanagement am Puls der Zeit

In den Anfangsjahren war die Herausforderung, Mobilität für Jugendliche zu gewährleisten, zentral. Perschler erinnert sich: „Wir wollten die gesamte Steiermark erreichen. Das Konzept für ein ‚Logomobil‘ war geboren. Ironischerweise stellte sich bei der Rekrutierung des Fahrers heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte.“ Trotz dieser anfänglichen Komplikationen stellte der Einsatz des Mobilteams einen entscheidenden Fortschritt dar. Mit einem gelben Klein-Lkw konnte das Team Jugendliche in ganz Steiermark mit Informationen zu Themen wie Ausbildung, Arbeit und Gesundheit versorgen.

Die ersten Surf PC’s für Jugendliche wurden 1998 vom Logo Team bestaunt. | Foto: Logo Jugendmanagement

Mit der digitalen Revolution und der Einführung des Internets in die steirische Jugendinfo 1997 wurde Logo schnell zum Vorreiter in der Jugendinformation. Zu dieser Zeit wurde auch das erste Mobiltelefon, ein schweres Alcatel-Modell, angeschafft. Eine Anekdote besagt, dass man sich während des langsamen Internetzugangs in den 90ern bequem eine Tasse Kaffee holen konnte.

Partei ergreifen für die steirische Jugend

Heute, 30 Jahre später, hat sich das Engagement von Logo in vielerlei Hinsicht vervielfacht. „Hier liegt der Kern der heutigen Jugendarbeit – zu helfen, in einer komplexen Welt zurechtzukommen,“ erklärt Perschler. Über 750.000 E-Mails wurden seit der Gründung versendet, und das Online-Angebot von Logo verzeichnete mehr Besucher als es Einwohner in Graz gibt.

Katy Nicholls sammelte Anfang der 2000er-Jahre Auslandserfahrung mit der Erasmus-Jugendbegegnung. | Foto: Privat

„Es gibt Dinge, die haben ihre Zeit, aber Logo hat immer noch seine Relevanz.“

Stefan Perschler, erster Logo-Geschäftsführer

Die aktuelle Geschäftsführerin, Ursula Theißl, betont: „In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Jugendinformation viel getan. Eines ist jedoch konstant geblieben: Wir sind die Stimme der Jugendlichen und setzen uns für ihre Anliegen ein. Wir glauben an die Kraft von Netzwerken und Partnerschaften.“

Die Jubiläumsfeier mit zahlreichen Wegbegleitern von Logo. | Foto: LOGO jugendmanagement/derSchindler

Starkes Netzwerk fürs Leben

„Ich habe bei Logo Netzwerke aufgebaut, die über Grenzen hinausführen,“ sagt Katy Nicholls, die als eine der ersten Teilnehmerinnen an einer Erasmus-Jugendbegegnung bei Logo beteiligt war. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt habt.“ Ihre Tochter ist mittlerweile auch ein großer Fan der Logo Jugendinfo.

Auch Robert Adler ist nach wie vor mit Logo verbunden. „Die Verbindung bleibt. Als ich für mein Buch ausgezeichnet wurde, hat die Checkit-Redaktion darüber berichtet.“ Viele ehemalige und aktuelle Mitarbeiter sowie Wegbegleiter feierten gemeinsam das Jubiläum. „Wir arbeiten nicht für Logo, wir sind Logo,“ hörte man oft in Gesprächen mit den Wegbegleitern.

Das könnte dich auch interessieren:

Um den Weltspieletag sorgt Fratz Graz für Programm

Zu viele Smartphones verenden in steirischen Haushalten

Kochpartys für Jugendliche sind im Bezirk beliebt