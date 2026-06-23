300 Fans bei Public Viewing in Niederösterreich – Österreich verliert gegen Argentinien

Public Viewing in Niederösterreich: Rund 300 Fans verfolgten Österreich gegen Argentinien

Beim WM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Argentinien haben Fans in Niederösterreich die Partie an zwei Public-Viewing-Standorten verfolgt. Österreich blieb in der Begegnung ohne Punkte.

Im Landgasthaus Dorfrichter in St. Valentin im Bezirk Amstetten – dem Gasthof von Nationalspieler Xaver Schlager – verfolgten rund 150 Fans das Spiel. Ebenfalls rund 150 Zuschauer waren beim Public Viewing des Sportclubs Pfaffstätten im Bezirk Baden vor Ort.

Stimmung trotz Niederlage positiv

An beiden Standorten zeigte sich das Publikum enthusiastisch und in guter Stimmung. Vor dem Anpfiff hatte ein Besucher seine Erwartungen so formuliert: „Man darf Außenseiter nicht unterschätzen, und die Österreicher haben gute Chancen, Argentinien zu schlagen.“

Auf dem Spielfeld kassierte Österreich mindestens ein Gegentor. Argentiniens Superstar Lionel Messi vergab im Verlauf der Partie einen Elfmeter. Österreich schied punktelos aus der Begegnung aus.