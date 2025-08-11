31 Fälle im letzten Jahr: Haftinsassen erhalten Mietbeihilfe in Wien

Laut eines Berichts der „Kronen Zeitung“ erhielten im letzten Jahr 31 Häftlinge Mietbeihilfe von der Stadt Wien. In diesem Artikel werden die Hintergründe dieser Regelung erläutert und die Kritik aus der Opposition beleuchtet.

WIEN. Ein kürzlich veröffentlichter Artikel hat die Debatte über Mindestsicherung in Wien neu entfacht, insbesondere in Bezug auf die Mietbeihilfe für Häftlinge. Der Anlass war ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wien, das einem 36-jährigen Häftling die Mietbeihilfe der Stadt für seine Wohnung zusprach, obwohl er seine Strafe im Gefängnis absitzt. Der Mann, der wegen eines Delikts zu fünf Monaten Haft verurteilt wurde, erhält somit Unterstützung für eine Wohnung, die er vor seiner Inhaftierung hatte.

31 Häftlinge erhalten Mietbeihilfe

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erklärt, dass Mindestsicherungsansprüche ruhen, „um den Lebensunterhalt und die Grundbeträge zur Deckung des Wohnbedarfs sicherzustellen“, solange der Bedarf über andere Quellen abgedeckt ist. In diesem Fall wurde festgestellt, dass der Grundbetrag, der für Wohnkosten notwendig ist, von der Ruhepause ausgenommen sei, wenn nachweislich ein Wohnbedarf besteht und dessen Erhaltung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Nach der gerichtlichen Entscheidung musste der Mann lediglich 689 Euro zurückzahlen, während insgesamt 30 anderen Häftlingen ebenfalls Mietbeihilfe gewährt wurde, was zu Gesamtkosten von etwa 54.200 Euro führte. Diese Regelung gilt für Inhaftierungen von bis zu einem Jahr und wurde vom Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt.

Hacker: „Wirtschaftlich sinnvoll“

Sozialstadtrat Hacker argumentierte, dass diese Praxis „vor allem wirtschaftlich sinnvoll“ sei. Er stellte fest, dass die Unterstützung bei der Integration in den Wohnungsmarkt nach einer Haftzeit mit höheren Kosten verbunden wäre, als die Beibehaltung der Wohnung während der Inhaftierung. Ein Verlust der Wohnung könnte nämlich dazu führen, dass Häftlinge nach ihrer Entlassung auf teurere Obdachlosenunterkünfte angewiesen sind.

Diese Sichtweise wird auch von anderen politischen Gruppen unterstützt. Die Neos und die Grünen argumentieren, dass die Beibehaltung von Wohnraum während kurzer Haftstrafen für die Stadt in der Regel kostengünstiger sei, als die nachträgliche Integration in den Wohnungsmarkt zu bewerkstelligen. Judith Pühringer, die Chefin der Grünen Wien, betonte, dass dies auch der Resozialisierung der Häftlinge dient.

Kritik von der Opposition

Die Regelung hat jedoch auch starke Kritik ausgelöst, insbesondere von der Freiheitlichen Partei und der Wiener Volkspartei. FPÖ-Chef Dominik Nepp bezeichnete diese Regelung als „Wahnsinn im Wiener Mindestsicherungssystem“ und forderte die sofortige Abberufung von Stadtrat Hacker. Die ÖVP bezeichnet den Erhalt von Mietbeihilfe für Häftlinge als „unverständlich“ und argumentiert, dass Wien als „Sozialmagnet“ für viele Bürger aus anderen Bundesländern fungiere.

Die Diskussion um die Mietbeihilfe ist symptomatisch für die breitere Debatte über den Umgang mit sozial benachteiligten Gruppen in Wien. Angesichts dieser angespannten Situation wird auch eine mögliche Reform der Mindestsicherung diskutiert, um weitere Ungerechtigkeiten im System zu adressieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Wiener FPÖ will Misstrauensantrag gegen Hacker einbringen

Was man über die Wahlanfechtung in Simmering weiß

Wiener Wohnen weist Vorwürfe über Billigmietpreise für Parteien zurück