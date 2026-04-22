350 Millionen Euro für Kärntens Infrastruktur: ÖBB und ASFINAG kündigen umfangreiche Investitionen an

ÖBB und ASFINAG planen Investitionen in Kärnten

Infrastrukturminister Peter Hanke hat in Kärnten gemeinsam mit den Spitzen von ÖBB und der Autobahngesellschaft ASFINAG ein Investitionspaket angekündigt. Die beiden Unternehmen wollen im genannten Jahr insgesamt 350 Millionen Euro im Bundesland einsetzen.

Die Mittel sind vor allem für die Sanierung von Straßen und die Modernisierung von Bahnhöfen vorgesehen. In Kärnten wurde außerdem ein Arbeitsübereinkommen zum Ausbau der B-317 unterzeichnet.

Von den geplanten 350 Millionen Euro stammen 193 Millionen Euro von den ÖBB. Das Bahnunternehmen will in Kärnten mehrere Bahnhöfe modernisieren, darunter den Hauptbahnhof Villach. Die ASFINAG plant die Sanierung mehrerer Autobahnabschnitte, darunter die Bestandsröhre des Karawankentunnels und die Mautstelle Rosenbach.

Als größere Vorhaben in den kommenden Jahren sind die Sanierungen des Tauern-Tunnels und des Katschberg-Tunnels vorgesehen. Für eine Güterbahntrasse im Zentralraum ist weiterhin mit einem längeren Zeitraum des Wartens zu rechnen; vor 2040 ist demnach kaum Geld dafür vorgesehen.

Peter Hanke, der der SPÖ angehört und Nachfolger der früheren Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ist, besuchte Kärnten an einem Mittwoch. Er reiste gemeinsam mit den Chefs von ÖBB und ASFINAG an. Sowohl Hanke als auch der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner sind Mitglieder der SPÖ.

Hanke betonte bei dem Termin, Infrastrukturprojekte hätten einen gewissen Vorlauf und es sei wichtig, ein Bekenntnis zu gemeinsamen Projekten abzugeben. Man wolle mit den Vorhaben in Arbeitsplätze und Lebensqualität investieren und einen Sprung in der Mobilität ermöglichen.