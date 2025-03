39,4 Millionen Euro: Festgelegter Verkaufswert der Generali Arena an die Stadt Wien

Ein Gutachten hat den Wert der Generali Arena in Wien ermittelt. Demnach muss die Stadt Wien eine Summe von 39,4 Millionen Euro aufbringen, um das Stadion der FK Austria Wien zu übernehmen. Der nächste Schritt für den Verkauf ist damit eingeleitet.

WIEN/FAVORITEN. Der Verkauf der Generali Arena an die Stadt Wien hat nun offiziell begonnen. Laut einem Bericht der Presse hat ein unabhängiges Experten-Gutachten den Marktwert des Stadions auf 42,3 Millionen Euro geschätzt. Nach Abzug der Förderungen steht eine Ablösesumme von 39,4 Millionen Euro im Raum, die die Stadt zahlen muss, um das Stadion zu sichern.

Aus Besitz wird Miete

Die zukünftige Planung sieht vor, dass die FK Austria Wien das Stadion künftig pachtet. Das Gutachten hat auch die Pachtkosten untersucht und einen jährlichen Pachtzins von 1,4 Millionen Euro ermittelt, den der Verein für die Nutzung des Stadions aufbringen muss.

Der Verkauf der Generali Arena ist ein bedeutender Schritt, um die Zukunft des Vereins FK Austria Wien zu sichern, der in den letzten Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Durch die Veräußertung des Stadions möchte der Verein seine wirtschaftliche Stabilität und sportliche Zukunft sichern.

Die Entscheidung bezüglich der Stadionübernahme wird beim nächsten Gemeinderat am 23. April 2024 getroffen. Während die Stadt Wien die Kontrolle über die Arena ausüben wird, bleibt der Betrieb in den Händen der FK Austria Wien AG. Diese Struktur ermöglicht es der Stadt, über die MA 51 – Sport Wien, einen Überblick und Einfluss auf die Entwicklungen rund um das Stadion zu behalten.

Diese Entwicklungen könnten auch Auswirkungen auf die lokale Fußballszene und die Infrastruktur in Wien haben. Ein sich stabilisierender Verein und ein modernisierter Stadionbetrieb könnten die Attraktivität des Fußballs am Standort Vienna erhöhen und mehr Fans anziehen. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Wettbewerbsbedingungen für Fußballvereine durch internationale Investitionen und sich ändernde Marktstrukturen immer komplexer werden.