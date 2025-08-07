40 Jahre: Steirische Kinderkrebshilfe feiert mit Jubiläums-Benefizkonzert

Kammermusikkonzert für einen guten Zweck: Die Steirische Kinderkrebshilfe und der Pianist Christian Schmidt laden anlässlich des 40. Geburtstags des Vereins am 28. August ins Schauspielhaus Graz ein.

GRAZ. Seit seiner Gründung vor 40 Jahren durch engagierte Eltern von krebskranken Kindern setzt sich der Verein der Steirischen Kinderkrebshilfe für die Belange betroffener Familien ein. Der Verein hat nicht nur finanziell unterstützende Maßnahmen ergriffen, sondern auch wichtige Investitionen in die klinische Forschung getätigt. Projekte wie die mobile Krankenschwester, die Kinder von belastenden Ambulanzbesuchen entlastet, haben dazu beigetragen, die Heilungschancen zahlreicher Kinder zu verbessern. Ziel der Steirischen Kinderkrebshilfe bleibt es, die Heilungschancen auf 100 Prozent zu erhöhen.

„Obwohl es rein wissenschaftlich schwierig ist, eine 100-prozentige Heilung zu erreichen, streben wir dennoch nach dem Unmöglichen.“

Mario Walcher, Obmann der Steirischen Kinderkrebshilfe

Neben Christian Schmidt wird Geiger Karol Danis an diesem Abend auftreten. | Foto: Karol Danis

Kammermusik für den guten Zweck

Im Rahmen der Jubiläumsfeier werden Spenden gesammelt, um den Unterstützern ein besonderes Kulturprogramm zu bieten. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Pianisten Christian Schmidt, der auch die beliebten „musikabendeGRAZ“ organisiert, findet am 28. August im Schauspielhaus Graz ein Kammermusikkonzert statt. Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Sergei Prokofieff und César Franck, die von Geiger Karol Danis und Schmidt am Klavier dargeboten werden. Durch den Abend führt die Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz.

Konzerte der "musikabendeGRAZ" finden unter anderem im Kammermusiksaal des Congress Graz statt. | Foto: Frankl

„Wir möchten das Konzert nutzen, um sowohl den 40. Geburtstag unserer Organisation festlich zu feiern, als auch Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass der Weg zur Heilung aller Kinder noch lang ist“, erklärt Walcher. Tickets für das Konzert sind erhältlich auf der Website des Ticketzentrums.

Programmablauf

  • Sergei Prokofieff: „Fünf Melodien“ für Violine und Klavier, op. 35A
  • Franz Schubert: Violinsonate Nr. 2 a-moll, D385
  • Pause
  • César Franck: Sonate A-Dur

