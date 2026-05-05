42 Millionen Euro auf dem Weg: Kärntens Bauförderungsprogramm setzt Schwerpunkte auf sozialen Wohnbau und Infrastrukturerneuerung

Kärntner Landesregierung beschließt umfangreiches Bauförderungsprogramm

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag ein millionenschweres Bauförderungsprogramm beschlossen. Schwerpunkte sind Investitionen in den sozialen Wohnbau sowie in Straßen-, Radweg- und Brückeninfrastruktur.

Für Sanierungs- und Neubauvorhaben im Wohnbereich werden in Summe fast 42 Millionen Euro investiert. Zusätzlich werden mehrere größere Brückenprojekte im Landesstraßennetz umgesetzt.

Wohnbau: Sanierung und Neubau

Aus dem Bauförderungsprogramm sind 33 Millionen Euro für den sozialen Wohnbau vorgesehen. Darüber hinaus ist ein zweistelliger Millionenbetrag für die Sanierung von Gebäuden des gemeinnützigen Wohnbaus eingeplant.

Im laufenden Jahr wurde die Sanierung von 458 Wohnungen zugesichert. Das Investitionsvolumen dieser Sanierungen beträgt 25 Millionen Euro. Zusätzlich zu den Sanierungen sind auch Neubauten vorgesehen. Für die genannten Wohnbauprojekte werden 80 Prozent der Investitionen gefördert.

In Friesach wurde eine Sozialwohnung so saniert, dass sie nun barrierefrei ist. Vor der Sanierung konnte die betroffene Mieterin ihre Wohnung kaum verlassen, weil der Stiegenaufgang für den benötigten Rollstuhl zu eng war.

Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) verweist in diesem Zusammenhang auf sogenannte Reconstructing-Projekte, bei denen auf derselben bereits versiegelten Fläche abgerissen und neu errichtet wird. Dabei werde nach ihren Angaben ressourcenschonend neu gebaut.

Brücken, Straßen und Radwege im Fokus

Sieben Millionen Euro aus dem Bauförderungsprogramm sind für Bau und Sanierung von Brücken vorgesehen. Im Landesstraßennetz gibt es rund 1.900 Brücken, etwa zwei Drittel von ihnen befinden sich derzeit in den Güteklassen 1 und 2. Laut den Verantwortlichen sind Investitionen in diese Brücken notwendig, um zukünftige Sicherheit zu gewährleisten.

Zu den größten Vorhaben im Brückenbauprogramm zählt die Neuerrichtung der Möllbrücke Stampfen an der Großglockner Straße (B107), für die das Land rund 3,5 Millionen Euro investiert. Für die Instandsetzung der Hangbrücke Untere Kehre an der B91 am Loiblpass sind rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen, Baubeginn soll im Herbst 2026 sein.

Weitere Projekte betreffen die Gailbrücke Oberschütt an der Schütter Straße (L30), deren Fahrbahnoberfläche umfassend instandgesetzt und deren Randbalken erneuert werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 700.000 Euro. Im Programm vorgesehen ist außerdem die Sanierung der Raderbrücke an der Obdacher Straße (B78) im Lavanttal mit einem Volumen von rund 800.000 Euro. An der Mösslerbrücke an der Katschbergstraße (B99) läuft seit einigen Wochen eine Generalsanierung, für die das Land knapp 800.000 Euro investiert.

Im Bauprogramm sind neben dem Wohnbau auch Straßen, Radwege und Brücken Schwerpunkte. Für Radwege werden jährlich sechs Millionen Euro investiert. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) hebt hervor, diese Investitionen würden sich mit jährlich sechs Millionen Euro bezahlt machen.

Wirtschaftliche Effekte und Radverkehr

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) erklärt, Investitionen würden die Wirtschaft und den Standort stärken und Arbeitsplätze schaffen. Neben den Bauvorhaben im Wohn- und Infrastrukturbereich spielt auch der Radverkehr eine Rolle.

Der österreichische Radgipfel, eine internationale Fachtagung zu innovativen Lösungen für den Alltagsradverkehr in ländlichen und touristischen Regionen, wird nach zwölf Jahren wieder in Kärnten stattfinden.