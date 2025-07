50.000 Bücher: Buchbasar in der Herz-Jesu-Kirche feiert Wiederauferstehung

Der traditionelle Bücherbazar in der Herz Jesu Kirche kehrt zurück: Vom 4. bis 18. Oktober werden rund 50.000 Bücher auf 3.000 Quadratmetern angeboten, der Erlös fließt in pastorale und soziale Projekte. GRAZ/ST. LEONHARD. Nach einer dreijährigen Pause dürfen die Literaturbegeisterten in Graz sich auf den wiederkehrenden Bücherbazar in der Pfarre Herz Jesu freuen. An den Tagen 4. bis 18. Oktober, jeweils samstags, sonntags und dienstags, haben Leseratten die einmalige Gelegenheit, aus einer beeindruckenden Auswahl von etwa 50.000 Büchern zu stöbern. Diese Bücher wurden von einem engagierten Team in monatelanger Arbeit sorgfältig nach Themenbereichen sortiert, um eine strukturierte und angenehme Stöbererfahrung zu bieten. Neben einer Vielzahl literarischer Werke können auch CDs und DVDs erworben werden. Der Erlös des Bücherbazars unterstützt pastorale und soziale Projekte der Pfarre, die einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Siehe auch Inputs für die Grazer Innenstadt: Umfangreiche Wunschliste für die Zukunft der City 50.000 Bücher auf 3.000 Quadratmetern Der Bücherbazar findet in den Räumlichkeiten unterhalb des Kirchenraumes statt und erstreckt sich über beeindruckende 3.000 Quadratmeter. Diese enorme Fläche könnte alle angebotenen Werke übereinander gestapelt etwa 1.000 Meter hoch erreichen, was dem zehnfachen der Höhe des Kirchturms der Herz Jesu Kirche entspricht – der mit 106 Metern Höhe zweithöchste Kirchturm in Österreich. Die angebotenen Bücher decken eine breite Palette an Genres ab, darunter Kinder- und Jugendliteratur, Romane, Krimis, Kunst, Philosophie und Geschichte. Reiseführer, Kochbücher sowie fremdsprachige Literatur sind ebenfalls verfügbar. Ein Antiquariat wird zudem Raritäten aus vergangenen Jahrhunderten präsentieren, was besonders Sammler und neugierige Leser ansprechen dürfte. Siehe auch Jugendliche festgenommen: Grazer witness beobachtet Einbruch in Kiosk im AugartenJugendliche festgenommen: Grazer beobachtet Einbruch in Kiosk im Augarten Öffnungszeiten Samstag, 4. Oktober: 10–18 Uhr

10–18 Uhr Sonntag, 5. Oktober: 10–16 Uhr

10–16 Uhr Dienstag, 7. Oktober: 14–19 Uhr

14–19 Uhr Samstag, 11. Oktober: 10–18 Uhr

10–18 Uhr Sonntag, 12. Oktober: 10–16 Uhr

10–16 Uhr Dienstag, 14. Oktober: 14–19 Uhr

14–19 Uhr Samstag, 18. Oktober: 10–18 Uhr

