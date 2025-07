50. Todestag: Briefmarke ehrt Kunst des Wiener Bildhauers Fritz Wotruba

Der 50. Jahrestag des Wiener Bildhauers Fritz Wotruba wird in diesem Jahr gefeiert. Zu Ehren des Künstlers gibt die Österreichische Post eine spezielle Briefmarke heraus.

WIEN. Fritz Wotruba, geboren 1907 in Wien, zählt zu den bedeutendsten österreichischen Bildhauern des 20. Jahrhunderts und verstarb am 28. August 1975. Im Jahr 2023 gedenkt man seines 50. Todestages, und zur Feier dieses Anlasses gibt die Post eine neue Briefmarke im Rahmen der Serie „Moderne Kunst in Österreich“ heraus. Diese spezielle Briefmarke würdigt Wotrubas künstlerischen Einfluss und sein Erbe, das auch heute noch in der Kunstszene Österreichs spürbar ist.

Gestaltet von der Künstlerin Regina Simon, zeigt die Briefmarke Wotrubas monumentale Skulptur „Kopf“, die zwischen 1962 und 1965 aus hochwertigem Carrara-Marmor geschaffen wurde. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 1,55 Euro und es werden insgesamt 200.000 Exemplare produziert. Diese sind nicht nur in allen Postfilialen erhältlich, sondern können auch über den Onlineshop der Post sowie beim Sammler-Service der Post telefonisch unter +43 577 67 – 95095 und per E-Mail unter [email protected] bestellt werden.

Ein bewegtes Leben



Fritz Wotruba führte ein abwechslungsreiches Leben, geprägt von Kunst und politischen Turbulenzen. Während des Zweiten Weltkriegs lebte er von 1938 bis 1945 im Exil in der Schweiz, wo er nicht nur überlebte, sondern auch seine künstlerische Vision weiter entwickeln konnte. Nach dem Krieg kehrte Wotruba nach Wien zurück und nahm eine Lehrtätigkeit an der Akademie der bildenden Künste auf. Sein Engagement für die Kunstvermittlung trug dazu bei, dass er Generationen von Künstlern inspirierte.

Wotruba-Sonderstempel

Die Werke Wotrubas gehören heute zur ständigen Sammlung der Galerie Belvedere, wo sie im Belvedere 21 ausgestellt werden. Darüber hinaus schuf er zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum, darunter die Kirche „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“, die nach seinem Entwurf 1976 fertiggestellt wurde. Wotrubas Stil konzentrierte sich vor allem auf menschliche Figuren aus Stein und Bronze, die nach 1945 zunehmend abstrahiert und kubisch stilisiert wurden, was einen innovativen Beitrag zur modernen Skulptur darstellt.

