500 Veranstaltungen: Ein Blick auf das Programm des Kultursommers Wien 2025

Der „Kultursommer Wien“ begeistert auch in diesem Jahr vom 26. Juni bis 10. August mit einem vielfältigen Programm. Hier erfährst du mehr über die Highlights, den neuen Pop-up-Standorten und wo der komplette Spielplan zu finden ist.

WIEN. Der „Kultursommer Wien“ hat sich inzwischen als feste Institution in der Wiener Kulturszene etabliert. Seit seiner Einführung im Jahr 2020 findet das Gratis-Open-Air-Festival im Sommer statt und wird dieses Jahr zum sechsten Mal ausgetragen. Ziel des Festivals ist es, die zeitgenössische Kunst- und Kulturszene Wiens einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit rund 2.000 Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett, Tanz und Performance wird Wien erneut zum Schauplatz kreativer Ausdrucksformen. Das Festival bietet in sieben Wochen (vom 26. Juni bis 10. August) einen spannenden Einblick in die Themen, die die Menschen in der Stadt beschäftigen.

„Kultur ist, wo du bist“ mit über 500 Acts

In diesem Jahr werden mehr als 500 verschiedene Auftritte erwartet, darunter Solo-Theater, Akrobatik, Salsa, Haus-Dance und Live-Podcasts. „Mit freiem Eintritt schaffen wir Zugang zu kulturellen Erlebnissen für alle, insbesondere für Menschen, die sonst keinen Zugang zu kulturellen Angeboten haben“, erklärten die Geschäftsführerinnen Caro Madl und Siglind Güttler bei der Programmpräsentation.

Das diesjährige Motto lautet „Kultur ist, wo du bist“. Von Donnerstag bis Sonntag bieten verschiedene Veranstaltungen von 18:30 bis 21:00 Uhr einen Vorgeschmack auf die kulturelle Vielfalt Wiens. Laut Bürgermeister Michael Ludwig hat sich das Festival als wichtiger Bestandteil der kulturellen Nahversorgung etabliert.

Neu in diesem Jahr sind solarbetriebene Bühnen, die in Währinger Park und am Nordwestbahnhof installiert werden. „Wir möchten sowohl Kunst als auch einen Rückzugsort bieten. Der „Kultursommer“ zeigt, wie Kultur im öffentlichen Raum zugänglich gemacht werden kann – unabhängig von Einkommen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Feierliche Eröffnung im Prater

Der Kultursommer wird am 26. Juni feierlich im Wiener Prater eröffnet, und zwar vor der ikonischen Kulisse des Riesenrads. Das „Prater-Picknick der Wiener Symphoniker“ wird mit einer Vielzahl von Künstlern, darunter Dirigent Petr Popelka und die Sopranistin Alina Wunderlin, aufwarten.

Zum ersten Mal gibt es auch in Kooperation mit dem Filmfestival am Rathausplatz ein Programm, das Pop & Rock sowie zeitlose Musikklassiker abdeckt. Das „Jazz Brunch“-Format bietet von Juni bis August jeden Sonntag musikalische Höhepunkte und neue Talente der Wiener Jazzszene.

Neue Standorte

Zusätzlich zu den traditionellen Veranstaltungsorten wie Hyblerpark und Währinger Park kommen dieses Jahr vier Pop-up-Bühnen in: Waldmüllerpark, Nordwestbahnhof, dem Fußballverein 1210 und Stadtpark Atzgersdorf hinzu. Der vollständige Spielplan ist online unter kultursommer.wien einsehbar.

Für die teilnehmenden Künstler gibt es eine Vergütung von insgesamt 530 Euro pro Auftritt. Die Stadt Wien finanziert das Festival mit vier Millionen Euro, ergänzt durch 140.000 Euro von Sponsoren und Stadtbezirken.

